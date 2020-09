Regiments: Echtzeit-Strategie im Kalten Krieg nimmt Form an

Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC) Screenshot - Regiments (PC)

Im Frühjahr 2021 wollen die wiederauferstandene Simulations-Kultschmiede MicroProse und Indie-Entwickler Bird's Eye Games das Echtzeit-Strategiespiel Regiments für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Regiments entführt in die Zeit des Kalten Kriegs, der im Spiel allerdings sehr heiß wird und 1989 an der innerdeutschen Grenze zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt führt.Die Macher versprechen einen dynamischen Feldzug mit über 60 authentischen Vehikeln der beteiligten Fraktionen (USA, BRD, Sowjetunion und DDR), eine herausfordernde KI, hohe Flexibilität und Spieltiefe sowie verschiedene Skirmish-Modi mit variablen Zielen. Außerdem habe man durch die Zusammenarbeit mit MicroProse die grafische Qualität des Spiels steigern können , was folgende Aufnahmen belegen sollen:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTeaser