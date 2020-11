Poker Club: Auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S darf gepokert werden

Weitere Arten zu spielen: Verbessere deine Fähigkeiten als Spieler in mehr als 10 "Texas Hold'em"-Turniermodi, die Freezeouts, Shooutouts, Superturbos, Bounties und vieles mehr umfassen. Spiele online gegen Mitglieder der Community oder erstelle eigene Partien und spiele gemäß deiner eigenen Regeln.

Gewinne gemeinsam: Tritt einem Club bei und schließe dich mit Freunden und Spielern aus der ganzen Welt zusammen, um Belohnungen zu erlangen, gemeinsame Ziele freizuschalten und euren Club auf eine höhere Stufe zu befördern.

Werde zum Profi auf der PCC Pokertour: Spiele dich von Hinterzimmerpartien zu lukrativen Großveranstaltungen, indem du dich die Rangstufen der PCC Poker Tour hocharbeitest. Passe deinen Profi individuell an und spiele dich an die Spitze.

Bleibe in Verbindung: Setze deine Einsätze in täglich stattfindenden Online-Turnieren und nimm an exklusiven, geplanten Veranstaltungen teil, um die neueste Beute freizuschalten.

So nah an der Realität wie nur möglich: Vom schlichten Keller unter Ralph's Pizzeria zur atemberaubenden Intensity Arena - setze deine Einsätze in eindrucksvollen Umgebungen, die dir in Ultra HD 4K und mit vollständiger RTX-Unterstützung geliefert werden.

Am 19. bzw. 20. November 2020 hat Ripstone die Pokersimulation Poker Club für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Der Download via Steam PlayStation Store und Microsoft Store kostet jeweils 24,99 Euro. Dank Smart Delivery und Cross Buy gelten die Käufe der Konsolenfassungen plattformübergreifend. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll 2021 folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen bei Poker Club. Führe das Leben eines professionellen Pokerspielers in der immersivsten Pokersimulation, die je erschaffen wurde, und bei der Ultra-HD-4K-Grafik sowie atemberaubendes Raytracing zum Einsatz kommen. Schließe dich einer Gemeinschaft von Online-Spielern an, die sich auf dem Weg an die Spitze befinden, und verfolge deinen Fortschritt in mehr als 10 'Texas Hold'em'-Turniermodi. Egal, ob du erfahrener Profi oder blutiger Anfänger am Pokertisch bist, perfektioniere deinen dir eigenen Spielstil, um dir eine Chance auf gewaltige Gewinne zu verschaffen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer