City of Gangsters: Verbündete in der Unterwelt während der Prohibition

In City of Gangsters , dem Mafia-Management-Tycoon-Spiel von SomaSim (Project Highrise) und Kasedo Games, soll es nicht nur darum gehen, was man weiß, sondern wen man kennt. Schließlich ist es das Ziel, während der Prohibition der 1920er-Jahre das schnelle Geld zu machen und dabei sind Mitstreiter natürlich unerlässlich.Im zweiten Teil der Video-Featurette-Serie zeigen die Entwickler, wie wichtig es ist, Verbündete zu finden und sich für sie zu verbürgen, wenn man sein illegales Schnapsgeschäft auf den Straßen von Chicago ausbaut. Mit neuen Partnern wird man Schutzgelder organisieren und dafür sorgen können, dass Schnaps und Geld fließen. Aber auch die vermeintlichen Verbündeten könnten eigene Ziele verfolgen ...City of Gangsters soll 2021 für PC veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: MafiaManagement Ep 2 Beziehungen und VertrauenIn City of Gangsters erschafft man rundenweise ein Verbrechersyndikat in den 1920er-Jahren während der Prohibition in den USA. In dem Zeitraum waren Herstellung, Transport und Verkauf von Alkohol in den Vereinigten Staaten verboten. In dem Kontext baut und betreibt man illegale Destillerien sowie Mondscheinkneipen, beschafft eigenhändig mit den Mitarbeitern die nötigen Ressourcen für den Alkohol, verschiebt Fahrzeuge, verwaltet das Geld und kümmert sich darum, dass die Herstellungsketten funktionieren. Schrittweise weitet man das illegale Alk-Verteilungsnetz und seinen Einfluss aus, besticht die Polizei und fordert Gefallen von anderen Charakteren ein, mit denen man im Verlauf der Partie schon interagiert hatte. Außerdem schlägt man sich mit anderen Gangstern herum, die ebenfalls die Stadt mit Alkohol versorgen wollen ...