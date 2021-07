City of Gangsters: Video: Überblick über die Mafia-Management-Simulation

Kasedo Games gibt im folgenden Trailer einen Überblick über die Mafia-Management-Simulation City of Gangsters . In vier Abschnitten zeigt das Video "Wirtschaftsmanagement & Logistik", "Beziehungen & Respekt", "Gefahren & Gegner" und die "Erschaffung des Vermächtnisses". Auch die Produktionsketten und die Beziehungsnetzwerke werden thematisiert.City of Gangsters erscheint am 9. August 2021 für PC via Steam . Die Standard Edition kostet 29,49 Euro. Die Deluxe Edition liegt bei 34,99 Euro. Die Deluxe Edition umfasst das Basisspiel plus den Bourbonschmuggel-Zusatzinhalt, der eine neue Karte (Cincinnati), neue Fähigkeiten, Missionen und Geschäftstypen, eine besondere Siegbedingung sowie "ortsspezifische Alkoholressourcen" umfasst.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailerIn City of Gangsters erschafft man rundenweise ein Verbrechersyndikat in den 1920er-Jahren während der Prohibition in den USA. In dem Zeitraum waren Herstellung, Transport und Verkauf von Alkohol in den Vereinigten Staaten verboten. In dem Kontext baut und betreibt man illegale Destillerien sowie Mondscheinkneipen, beschafft eigenhändig mit den Mitarbeitern die nötigen Ressourcen für den Alkohol, verschiebt Fahrzeuge, verwaltet das Geld und kümmert sich darum, dass die Herstellungsketten funktionieren. Schrittweise weitet man das illegale Alk-Verteilungsnetz und seinen Einfluss aus, besticht die Polizei und fordert Gefallen von anderen Charakteren ein, mit denen man im Verlauf der Partie schon interagiert hatte. Außerdem schlägt man sich mit anderen Gangstern herum, die ebenfalls die Stadt mit Alkohol versorgen wollen.Auch wenn das Spiel gewisse Ähnlichkeiten zu Empire of Sin aufweist, setzt City of Gangsters wesentlich stärker auf die Simulation von logistischen Elementen, das eigenhändige Management der Ressourcen sowie der Herstellungsketten und die Crew-Zusammenstellung. Es geht eher in die Tycoon-Richtung, während Empire of Sin stärker auf Charaktere und Kampf setzt.