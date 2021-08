City of Gangsters: Der Aufbau eines virtuellen Verbrechersyndikats während der Prohibition hat begonnen

Am 9. August 2021 haben der Chicagoer Entwickler SomaSim ( Project Highrise 1849 ) und Publisher Kasedo Games die zur Zeit der Prohibition spielende Mafia-Management-Simulation City of Gangsters ab 23,99€ bei kaufen ) für PC veröffentlicht. Der Download via Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "größtenteils positiv" ausfallen, kostet 29,99 Euro (Standard Edition) bzw. 34,99 (Deluxe Edition). Eine Veröffentlichung auf GOG ist ebenfalls geplant.In der Spielbeschreibung heißt es: "Du erschaffst ein Verbrechersyndikat aus dem Nichts und verwandelst es in eine reibungslose Profitmaschine. Dazu musst du Mondscheinkneipen und illegale Destillerien bauen. Verwalte die Herstellungsketten und die Verteilung der Ressourcen. Schmuggle Güter von außerhalb ein und besteche die Polizei, damit sie dich nicht hochnimmt. Du musst dir eine starke Crew zusammenstellen, damit du deine Rivalen in Schach halten kannst. Lösche sie aus und übernimm die Herrschaft über die Stadt. Das Wichtigste jedoch ist, dass das Geld immer weiterfließt.Wir schreiben das Jahr 1920 und die Prohibition hat in den USA gerade begonnen. Durch den Erlass des Kongresses wird über Nacht ein großer Teil der nationalen Wirtschaft illegal: Bars und Kneipen müssen schließen, Destillerien und Brauereien lassen die Geräte ruhen und Lieferanten orientieren sich um. Doch eine neue Ära steht in den Startlöchern: das goldene Zeitalter der Schmuggler, der Schwarzmärkte, der illegalen Herstellung und des organisierten Verbrechens.Jetzt bist du an der Reihe. Du bist zu Beginn der Prohibition in der Stadt angekommen und hast große Ambitionen. Hinter vielen der Fassaden basteln die Menschen an provisorischen Destillerien, geheimen Laderampen und an Mondscheinkneipen. Schaffst du es, dir deinen Weg in dieses Netzwerk hineinzubahnen, dann liegt dir die Welt zu Füßen. Aber du musst das größere Ziel im Auge behalten und darfst dich nicht vom schnellen Geld ablenken lassen. Du musst mehr wollen. Viel mehr."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer