Endurance: Feuer frei für die Sci-Fi-Action auf PC und Switch

Aktualisierung vom 18. September 2020, 18:25 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 3. September 2020, 08:07 Uhr:

Tonnenweise verschiedene Waffen

Variable Spielmechanik

Brutale Animationen

Atmosphärische Soundeffekte

Fähigkeit, NPCs mitzubringen

Lebenswerte und gesprächige Charaktere

Guter Humor

Hardcore-Gameplay

Einfache Steuerung

Immersive Bosskämpfe

Am 17. September haben Ivan Panasenko und Publishing-Partner Mastiff Endurance auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 7,99 Euro.Am 31. August 2020 hat Ivan Panasenko seinen bereits für iOS und Android erschienenen Pixelart-Shooter Endurance auch für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 6. September ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den Ailment -Nachfolger gewährt (5,27 Euro statt 6,59 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Endurance ist ein geschichtengetriebenes Top-Down-Action-Spiel mit vielen Waffen, Horden verschiedener Feinde, einer Vielzahl von Levels und einem super intensiven Gameplay mit Horror-Ambiente und Science-Fiction-Filmreferenzen! Es lohnt sich auf jeden Fall, in diese dramatische Umgebung einzutauchen und Old-School-Vibes von diesem Pixel-Art-Shooter zu erhaltenDie Geschichte führt Sie zu Ereignissen, die vor dem ursprünglichen Spiel passiert waren - Krankheit. Der Hauptcharakter und sein Freund werden eine Reise durch das gesamte Laborraumschiff - Endurance - unternehmen, um herauszufinden, wie das Virus, das die Besatzungsmitglieder verrückt gemacht hat, überhaupt aufgetaucht ist und sich ausgebreitet hat. Sie werden ihre Feinde bekämpfen und andere Besatzungsmitglieder retten, die in Schwierigkeiten geraten sind. Und es wird ziemlich hardcore!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PC