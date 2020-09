Mask of Mists: Fantasy-Abenteuer zaubert auch auf Konsolen

Erforsche antike Ruinen, geheimnisvolle Höhlen und verlassene Häuser

Bekämpfe magische Kreaturen

Sammle Items und benutze sie, um Rätsel zu lösen

Stelle alchemistische Tränke aus gefundenen magischen Pflanzen her

Öffne das Tor zwischen den Welten und finde das legendäre Artefakt!

Am 2. September 2020 haben 9 Eyes Game Studio und Sometimes You das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato von 91 Prozent der Nutzer "positiv" bewertete First-Person-Action-Adventure Mask of Mists auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und eShop schlägt mit jeweils 14,99 Euro zu Buche, während im Microsoft Store noch wenige Stunden ein Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt wird, so dass man dort aktuell nur 11,99 Euro bezahlt.Spielbeschreibung des Herstellers: "In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Söldners, der nach einer verschollenen Person sucht. Einer der Erzmagier der Akademie verschwand auf einmal spurlos, als er seine Forschungen in den Tiefen des Infizierten Gebiets durchführte. Einst war dieses Gebiet einer ungeheuerlichen Menge an Magie ausgesetzt, und ist jetzt mit Kreaturen des Abgrunds übersät. Begib dich auf die Suche nach dem verschollenen Erzmagier und tauche ein in ein atmosphärisches Abenteuer voller Magie und Gefahren!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch