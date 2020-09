Connection Haunted: Narrativer Psychohorror-Shooter eröffnet das Feuer auf Switch

Screenshot - Connection Haunted (Switch) Screenshot - Connection Haunted (Switch) Screenshot - Connection Haunted (Switch) Screenshot - Connection Haunted (Switch) Screenshot - Connection Haunted (Switch) Screenshot - Connection Haunted (Switch)

Am heutigen 3. September 2020 haben MrCiastku und No Gravity Games den surrealen Ego-Shooter Connection Haunted auf Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 26. September ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (3,99 Euro statt 4,99 Euro).Wer bereits ein anderes Spiel von No Gravity Games besitzt ( Alder's Blood Kids: Bauernhof der Farben ), soll sogar einen Preisnachlass von 50 Prozent erhalten. Eine PC-Umsetzung ist ebenfalls geplant.In Connection Lost verschlägt es einen auf den völlig verwaisten Server eines klassischen Online-Shooters. Doch plötzlich taucht ein zweiter Spieler auf und es beginnen merkwürdige Dinge zu passieren. Die Macher versprechen eine reiche Vielfalt an Karten, Waffen, Herausforderungen und Spielmodi. Einen echten Mehrspielermodus gebe es nicht, trotzdem soll man nie allein sein...Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer