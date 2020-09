Super Mario 3D All-Stars: 3D-Jump-n-Run-Sammlung mit Super Mario 64, Sunshine und Galaxy angekündigt

Eine Reise durch die Zeit

Super Mario 64

Nintendo 64

1997



Super Mario Sunshine

Gamecube

2002





Auch ein Held braucht mal Urlaub! Mario wollte nur einen wohlverdienten Sommerurlaub auf der idyllischen Isla Delfino verbringen. Stattdessen findet er sich mitten in einem finsteren Komplott wieder! Zum Glück begleitet ihn sein neuer Gefährte Dreckweg 08/17. Mit dessen Wasserpumpe kann Mario auf völlig neue Weisen durch die Welten reisen.





Super Mario Galaxy

Wii 2007



Eine Reise zu den Sternen

Mario bricht auf in ein intergalaktisches Abenteuer, in dem er nicht nur Rosalina helfen und Prinzessin Peach retten, sondern auch Bowsers Pläne durchkreuzen muss. Überwinde die Schwerkraft und springe von Planet zu Planet. Dabei kannst du die optionale Bewegungssteuerung einsetzen oder gemeinsam mit einem Freund mit je einem Joy-Con-Controller spielen!"



Screenshot - Super Mario 3D All-Stars (Switch) Screenshot - Super Mario 3D All-Stars (Switch) Screenshot - Super Mario 3D All-Stars (Switch) Screenshot - Super Mario 3D All-Stars (Switch) Screenshot - Super Mario 3D All-Stars (Switch) Screenshot - Super Mario 3D All-Stars (Switch)



Das war eine Überraschung mit Ansage: Nach diversen Gerüchten hat Nintendo es soeben in einem kurzfristig angesetzten Nintendo-Direct-Stream offiziell angekündigt. Mit Super Mario 3D All-Stars wird am 18. September 2020 eine optimierte Spielesammlung mit drei von Marios legendärsten 3D-Abenteuern für die Switch veröffentlicht: Super Mario 64 zum Special; 4Players PUR ), Super Mario Sunshine zum Test ) und Super Mario Galaxy zum Test ).Der Preis beträgt 59,99 Euro; die Optimierungen betreffen überarbeitete HD-Grafik, Joy-Con-Steuerung sowie einen Musikspieler mit der Stücken aller drei Spiele. Es gibt allerdings eine sonderbar anmutende zeitliche Einschränkung beim Erwerb des Spiels:"Super Mario 3D All-Stars kann zwar nur bis zum 31.03.2021 gekauft werden. Allerdings können Besitzer der Software alle Spieleinhalte auch nach diesem Datum frei spielen bzw. die Spielinhalte aus dem Nintendo eShop erneut herunterladen, sollte die Software archiviert worden sein."Die offizielle Website erläutert:"Drei großartige Spiele in einer Sammlung!Entdeckt drei von Marios besten 3D-Abenteuern in Super Mario 3D All-Stars für Nintendo Switch! Diese besondere Sammlung enthält Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Alle Spiele sind für Nintendo Switch optimiert und enthalten überarbeitete HD-Grafik, Joy-Con-Steuerung sowie einen Musikspieler mit der Musik aller drei Spiele!(...)- Alle drei Spiele wurden für Nintendo Switch optimiert und verfügen über Joy-Con-Steuerung - inklusive HD-Vibration! In Super Mario Galaxy können Spieler mit den Joy-Con-Controllern sogar die Originalsteuerung der Wii-Fernbedienung** imitieren.- Erlebe einige von Marios beliebesten Abenteuern erneut, mit HD-Grafik und verbesserter Auflösung!- Drei Soundtracks mit über 170 Musikstücken sind ebenfalls enthalten. Lass dich von der abwechslungsreichen Musik jedes Spiels mitreißen, wann und wo du willst!(...)Du kannst direkt um Mitternacht am 18. September 2020 losspielen und bis zu 3 ¤ in Goldpunkten erhalten, wenn du Super Mario 3D All-Stars im Nintendo eShop oder auf dieser Spieleseite vorbestellst.Informationen zur derzeitigen Verfügbarkeit erhältst du im teilnehmenden örtlichen Einzelhandel.(...)Super Mario 64 war nicht nur Marios erstes dreidimensionales Abenteuer, sondern legte dank seiner zeitlosen Steuerung den Grundstein für alle folgenden 3D-Titel. Taucht ein in die Gemälde des Pilz-Palasts und findet per Wandsprung, Salto und sogar im Flug alle Power-Sterne!