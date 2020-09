Super Mario 3D All-Stars: In welchen Auflösungen laufen die Spiele im TV- und Handheld-Betrieb?

Nach der Ankündigung von Super Mario 3D All-Stars stellten sich Technik-Fans umgehend die Frage, in welcher Auflösung die neu aufgelegten 3D-Hüpfeinlagen des Klempners auf der Switch dargestellt werden. Während in der Pressemitteilung nur grob die Rede von einer "HD-Grafik" war, hat DualShockers durch einen Beitrag von Nintendo Japan jetzt mehr Details zu dem Thema aufgeschnappt.Demnach werden sowohl Super Mario Sunshine als auch Super Mario Galaxy beim Spielen am Fernseher mit einer Auflösung von 1080p dargestellt, während das Bild im Handheld-Betrieb mit 720p ausgegeben wird. Der Klassiker Mario 64 läuft dagegen trotz Remaster-Behandlung in beiden Varianten lediglich mit 720p. Erwähnenwert erscheint noch der Hinweis, dass man Super Mario Sunshine in der Switch-Umsetzung im 16:9-Format erleben wird. Das GameCube-Original bot nur eine 4:3-Darstellung.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer