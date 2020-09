Super Mario 3D World + Bowser's Fury: Aufpolierte Neuauflage mit Online-Mehrspieler für Switch enthüllt

Screenshot - Super Mario 3D World Bowser's Fury (Switch) Screenshot - Super Mario 3D World Bowser's Fury (Switch) Screenshot - Super Mario 3D World Bowser's Fury (Switch) Screenshot - Super Mario 3D World Bowser's Fury (Switch) Screenshot - Super Mario 3D World Bowser's Fury (Switch)

Nintendo will offenbar eine Hüpfspiel-Perle der Wii-U-Konsole einem breiteren Publikum zugänglich machen. Super Mario 3D World + Bowser's Fury wird eine grafisch und inhaltlich (z.B. bei der Laufgeschwindigkeit) aufpolierte Switch-Neuauflage von Super Mario 3D World zum Test des Originals ) - mit neu hinzugefügtem Online-Mehrspieler.Der Titel erscheint am 12. Februar 2021 für Nintendo Switch. Nintendo.de erläutert:"Reise in Super Mario 3D World + Bowser's Fury an der Seite von Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Toad ins Feenland! Bowser hat die Feenprinzessin entführt und nur unsere Helden können ihr zu Hilfe eilen.Setze die Superglocke ein, um Wände emporzuklettern und deinen Gegnern ordentliche Tatzenhiebe zu verpassen, verdopple dich mit der Doppelkirsche oder setze die Kanonen-Box auf, um Feinde unter Beschuss zu nehmen. Als überarbeitete Version von Super Mario 3D World enthält diese Ausgabe einige Spielverbesserungen – Charaktere können beispielsweise schneller rennen und mit der Superglocke höher klettern. Auch die Bewegungssteuerung wird nun unterstützt!Stürze dich mit bis zu drei Freunden lokal ins Abenteuer oder erlebe mit ihnen aberwitzige Online-Mehrspielerrunden!*Neue amiibo!Diese amiibo zu Katzen-Mario und Katzen-Peach werden parallel zu Super Mario 3D World + Bowser's Fury erscheinen.Du kannst direkt am 12. Februar 2021 um Mitternacht loslegen und bis zu 3 ¤ in Goldmünzen erhalten, wenn du Super Mario 3D World + Bowser's Fury im Nintendo eShop oder über diese Seite vorbestellt.Spielern mit einer aktiven Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft steht als besonderes Angebot das Nintendo Switch-Game-Coupons-Programm zur Verfügung!Zum Preis von nur 99,00 ¤ kannst du zwei Nintendo Switch-Game-Coupons erwerben, die du für eine Downloadversion jedes beliebigen Titels aus dem Programm einlösen kannst. So lassen sich mit einem Kauf zwei Titel zusammen zum reduzierten Preis erwerben - beispielsweise Super Mario 3D All-Stars und Super Mario 3D World + Bowser's Fury!*Während des Online-Spiels wird eine Internetverbindung benötigt. Um Online-Services nutzen zu können, musst du einen Nintendo-Account erstellen und den Vertrag zum Nintendo-Account akzeptieren. Die Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung. Manche Online-Services sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Das Online-Spiel erfordert die Mitgliedschaft bei einem kostenpflichtigen Service."