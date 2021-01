Super Mario 3D World + Bowser's Fury: Mario als "Catzilla" gegen Wut-Bowser und die Switch-Mario-Edition

Nintendo gibt im folgenden Trailer einen Einblick in Super Mario 3D World + Bowser's Fury für Switch - und zeigt auch erstmals den übergroßen Wut-Bowser, den sich Mario in einer großen Katzenform entgegenstellen kann. Weitere Details zum Bonusabenteuer "Bowser's Fury" hat Nintendo aber noch nicht verraten.Super Mario 3D World + Bowser's Fury ist eine grafisch und inhaltlich aufpolierte Switch-Neuauflage von Super Mario 3D World von der Wii U - mit neu hinzugefügtem Online-Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler. Der Titel erscheint am 12. Februar 2021 für Nintendo Switch. Nintendo : "Setze die Superglocke ein, um Wände emporzuklettern und deinen Gegnern ordentliche Tatzenhiebe zu verpassen, verdopple dich mit der Doppelkirsche oder setze die Kanonen-Box auf, um Feinde unter Beschuss zu nehmen. Als überarbeitete Version von Super Mario 3D World enthält diese Ausgabe einige Spielverbesserungen - Charaktere können beispielsweise schneller rennen und mit der Superglocke höher klettern. Auch die Bewegungssteuerung wird nun unterstützt! (...) So lässt sich der Mehrspieler-Modus im Super Mario 3D World-Teil des Spiels erstmals nicht nur lokal, sondern auch online spielen. Dabei kann man mit bis zu drei Freund:innen in die Rollen von Mario, Luigi, Peach und Toad schlüpfen und das Abenteuer gemeinsam bestreiten."Am gleichen Tag (12. Februar 2021) will Nintendo auch eine Rot/Blau-Farbversion der Switch-Konsole in die Läden bringen. Die Nintendo Switch Mario Edition (rot & blau) enthält zwei rote Joy-Con-Controller mit blauen Handgelenksschlaufen und eine rote Nintendo-Switch-Station. Auch die Switch-Konsole ist rot gehalten - und ist damit erstmals in einer anderen Farbe erhältlich. Mit dabei sind eine rot-blaue Switch-Tasche und eine Schutzfolie.Außerdem werden die amiibo-Figuren Katzen-Mario und Katzen-Peach parallel zu Super Mario 3D World + Bowser's Fury erscheinen.