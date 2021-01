Super Mario 3D World + Bowser's Fury: Überblick-Video und mehr Details zum Bonus-Abenteuer Bowser's Fury

Nintendo Deutschland hat ein knapp sieben Minuten langes Überblick-Video zu Super Mario 3D World + Bowser's Fury veröffentlicht. In dem Video gibt Nintendo zunächst einen Überblick über das Hauptspiel Super Mario 3D World , die vier spielbaren Figuren, die Verwandlungsmöglichkeiten von Mario und den Schnappschuss-Modus. Ab 3:56 Min. wird das Bonus-Abenteuer Bowser's Fury vorgestellt. In Bowser's Fury erkundet Mario eine größere Inselgruppe im "Schmusekatzen-See". Dort müssen Katzen-Insignien gesammelt werden, um Wut-Bowser mit der Giga-Glocke herauszufordern. Unterstützung erhält Mario durch Bowser Jr., der von einem zweiten Spieler gesteuert werden kann.Letztes aktuelles Video: ÜberblickTrailerNintendo: "Etwas Schlimmes ist mit Bowser geschehen. Er wurde von einer geheimnisvollen schwarzen Tinte besudelt und in ein riesiges Monster verwandelt, dessen einziges Ziel die totale Zerstörung ist! Es ist nun an Mario und einem unwahrscheinlichen Gefährten, eine Inselgruppe im Schmusekatzen-See zu bereisen, durch Bestehen verschiedener Herausforderungen die mysteriösen Katzen-Insignien zu sammeln und sich deren Macht zunutze zu machen, um den furchterregenden Wut-Bowser zu stoppen. Nachdem sein Papa verwandelt wurde, liegt Bowser Jr.s einzige Hoffnung, seinen Vater zu retten, bei seinem größten Feind. In seiner Clown-Kutsche fliegend schließt sich der junge Prinz Mario auf seiner Mission an, wobei er all seine Bewegungen imitiert und ihm dabei hilft, Feinde auszuschalten und Power-Up-Items sowie andere Geheimnisse aufzustöbern, die dir von Nutzen sein könnten. Gib einem Freund einen Joy-Con ab und spielt im lokalen 2-Spieler-Modus, wobei ein Spieler die Kontrolle über den kleinen Racker übernimmt, um dir auf deiner Jagd nach Katzen-Insignien zur Seite zu stehen.""Während du alles nach Katzen-Insignien absuchst, steigt die böse Wutsonne in der Nähe der Insel, auf der du dich gerade befindest, langsam aus dem See empor. Wenn sich das Wetter plötzlich von sonnig zu stürmisch verändert, ist es Zeit, sich vorzusehen, denn Wut-Bowser ist fast da! Sobald er aus der Wutsonne emporsteigt, regnet es Meteoriten vom Himmel und er beschießt dich mit Feuerstrahlen. Bring dich also in Sicherheit! Du kannst die Phase der Zerstörung zwar einfach aussitzen, aber du bist auch nicht völlig hilflos. Denn wenn du 5 Katzen-Insignien auf einer Insel gesammelt hast, ist es an der Zeit, die unglaubliche Macht der Giga-Glocke zu aktivieren! Diese riesige Superglocke verwandelt Mario in Giga-Katzen-Mario. In dieser Form kann er Wut-Bowser in einem epischen Kampf entgegentreten. Besiege Wut-Bowser in deiner massigen Katzengestalt und schicke ihn zurück ins Wasser. Dabei werden weitere Inseln zu deiner Erkundung freigeschaltet. Verbringe jedoch nicht zu viel Zeit damit, deinen Sieg auszukosten, denn er wird schon bald zurück sein ..."Super Mario 3D World + Bowser's Fury ist eine grafisch und inhaltlich aufpolierte Switch-Neuauflage von Super Mario 3D World von der Wii U - mit neu hinzugefügtem Online-Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler. Der Titel erscheint am 12. Februar 2021 für Nintendo Switch.