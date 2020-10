Super Mario Bros. 35: Sprunghaftes Battle-Royale-Getümmel mit 35 2D-Marios veröffentlicht

Nintendo hat Super Mario Bros. 35 auf Switch exklusiv für alle Mitglieder von Nintendo Switch Online veröffentlicht ( zum eShop ). In dem 2D-Jump-&-Run hüpfen insgesamt 35 Spieler in Battle-Royale-Manier gegeneinander um die Wette, aber nicht in einer Spielwelt. Dennoch können die Aktionen in der eigenen Spielwelt bestimmte Auswirkungen in den Partien der anderen Spieler auslösen. Super Mario Bros. 35 wird nur bis zum zum 31. März 2021 verfügbar sein."In Super Mario Bros. 35 starten alle Spieler:innen im selben Level mit identischem Zeitlimit. Aber aufgepasst: Wer z.B. einen Gumba besiegt, schickt diesen in die Level seiner Konkurrent:innen und gewinnt selbst zusätzliche Zeit. Das funktioniert natürlich auch umgekehrt - und alle Spieler:innen können jederzeit zur Zielscheibe aller anderen werden. Um die Nase vorn zu haben, kommt es darauf an, unter vier Arten von Angriffsstrategien die jeweils richtige zu wählen und hilfreiche Items geschickt einzusetzen. Zudem sollte man sich möglichst oft für die Täglichen Aufgaben anmelden und am Spezialkampf teilnehmen", schreibt Nintendo.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer