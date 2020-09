Mario Kart Live: Home Circuit: Augmented-Reality-Rennspiel für Switch mit ferngesteuerten Karts vorgestellt

"Eine im Kart eingebaute Kamera überträgt das Renngeschehen live auf den Bildschirm deiner Nintendo Switch-Konsole oder dein Fernsehgerät. Erlebe hautnah, wie sich dein Zuhause in Meerestiefen, sandige Wüsten und weitere klassische Mario Kart-Schauplätze verwandelt!



Dein Zuhause wird zur Rennstrecke!



Schritt 1: Die Vorbereitungen



Zunächst werden die Tore vorbereitet und auf dem Boden im Zimmer aufgestellt.



Schritt 2: Die Strecke





Schritt 3: Durchstarten!

- Kart × 1

- Tore × 4

- Richtungsweiser × 2

- USB-Ladekabel









Wichtig: Zur Verwendung dieses Produkts wird eine Nintendo Switch- oder Nintendo Switch Lite-Konsole (jeweils separat erhältlich) sowie die Mario Kart Live: Home Circuit-Software benötigt. Die Mario Kart Live: Home Circuit-Software kann ab 16. Oktober 2020 kostenlos im Nintendo eShop sowie auf dieser Website heruntergeladen werden.



Informationen zur derzeitigen Verfügbarkeit erhältst du im Einzelhandel."



Steuere einen Flitzer in bekannter Mario-Kart-Manier, aber in der echten Welt: Mit diesem Versprechen hat Nintendo im heutigen Direct-Stream Mario Kart Live: Home Circuit für die Switch (und für den Zimmerboden) angekündigt. Das Erscheinungsdatum ist der 16. Oktober 2020.Auf Gematsu.com wird ein Preis von 99,99 Dollar erwähnt, für den man wahlweise das "Mario Set" oder das "Luigi Set" bekommt. Die offizielle Website erklärt das Hybrid-Konzept mit Kamerabild und Augmented-Reality-Einbindung folgendermaßen:Steuere dein Kart durch alle vier Tore, um eine beliebig geformte Strecke zu erstellen - ganz so, wie du sie dir vorstellst!Nun kannst du dir in acht Grand Prix-Cups heiße Rennen gegen die Koopalinge liefern!Erlebe deine vier Wände aus einer ganz neuen Perspektive: Waschechter Mario Kart-Rennspaß, der auf deinem Bildschirm zur Realität wird! Auf deiner selbst angelegten Strecke siehst du andere Fahrer, die dir den Sieg streitig machen wollen, und findest praktische Items, deren Einsatz dir einen Vorteil im Rennen verschaffen!Das Spielgeschehen nimmt auch auf dein echtes Kart Einfluss: Setzt du einen Turbo-Pilz ein, beschleunigt dein Kart zeitweilig. Trifft dich jedoch ein Roter Panzer eines anderen Fahrers, kommt es zum Stillstand.Freunde und Familie können sich zu Mehrspieler-Rennen mit bis zu vier Teilnehmern zusammenfinden. Dafür benötigt jeder Spieler ein eigenes Kart, eine Nintendo Switch-Konsole sowie ein Exemplar der Software.Mario Kart Live: Home Circuit ist in zwei Sets verfügbar: Mario-Set und Luigi-Set.*Jedes Set enthält die folgenden Bestandteile: