Rogue Summoner: Rundentaktik beschwört das Early-Access-Ende herauf

Erkunde verschiedene Arten von prozedural generierten Dungeons, jedes mit seinem einzigartigen Thema, Schwierigkeitsgrad und Monstern

Beschwöre jede Kreatur, der du begegnest, von rückgratlosen Schergen bis zu mächtigen Bossen

Meistere und kombiniere verschiedene Verhaltensweisen kreativ

Erstelle und führe deine Strategie in einer Runde aus , Tischkampfsystem

Wirke deine eigenen Combos mit verschiedenen Monstern, Zaubertränken und Runenzaubern

Werde der Schurkenbeschwörer - egal wie viele Todesfälle

Am 3. September 2020 haben die Gamecraft Studios ihr Strategiespiel Rogue Summoner für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam und itch.io , wo zudem eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,71 Euro statt 10,79 Euro bzw. 11,69 Dollar statt 12,99 Dollar). In der Spielbeschreibung heißt es: "Rogue Summoner ist eine rundenbasiertes Taktikspiel, bei dem du Kreaturen beschwören kannst, damit sie für dich kämpfen. Es ist ein Spiel, bei dem es darum geht, verschiedene Monster zu meistern und sie kreativ im Kampf einzusetzen.Du wirst tief in verschiedene Arten von prozedural generierten Dungeons eintauchen, jedes mit seiner eigenen Schwierigkeit, Größe und Kreatur. Der Tod bedeutet, wieder vom Anfang des Dungeons zu beginnen, ohne Upgrades oder Monster in deinem Loadout. Allerdings erlernst du durch den Tod verborgenes Wissen über die Geheimnisse des Dungeons. Wenn Sie jede eine neue Kreatur beherrschen, können Sie Ihre Strategie optimieren, indem Sie ihre Schwächen im Kampf gegen sie ausnutzen und ihre Stärken bei der Beschwörung nutzen. Jede Kreatur, die du besiegst, kann zu deiner Ladung hinzugefügt werden, von einer halbwitzigen Spinne bis zum großen Morthgaal."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer