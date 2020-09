Graven: Retro-Shooter als geistiger Nachfolger von Hexen 2 angekündigt

"Löse Rätsel und enthülle die Geschichte, um die Motive der üblen ketzerischen Sekten aufzudecken, die hinter den Seuchen und Jahreszeiten stehen, die das Land heimsuchen.

Verändere deine Umwelt mit allem, was dich umgibt. Wirke Zauber und nutze Kristalle, um sie nach deinen Vorstellungen zu formen.

Entdecke neue Waffen und werte sie bei Schmieden und Alchemisten auf, um deine Fähigkeiten zu verbessern

Erweitere deinen Horizont, indem du an alte Orte mit neuen Fähigkeiten zurückkehrst, um herauszufinden, wie tief die Abgründe hinabreichen.

Besiege über 30 verschiedene Gegner in einer sich immer weiter ausbreitenden Welt mit zahlreichen Biomen.

Wandle auf dem parallelen Pfad, damit du nicht in die Nischen der Welt fällst, wo der Nebel jegliches Licht verschlingt und Kreaturen jenseits der Zeit ihr Unwesen treiben.

Verdiene deinen Frieden"

Mit Graven befindet sich ein geistiger Nachfolger von Hexen 2 in Entwicklung. Der Ego-Shooter mit vielen Adventure- und Rätselelementen soll 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Das Spiel entsteht bei Slipgate Ironworks in Dänemark (Kingpin: Reloaded und diverse Konsolen-Umsetzungen) und wird vom Publisher-Duo 3D Realms und 1C Entertainment veröffentlicht.Story: "Als gläubiger Priester des orthogonalen Ordens, der wegen eines Verbrechens, um jemand anderes zu helfen, zum Tode verurteilt wurde, findest du dich in einem kleinen Boot treibend in einem Sumpf wieder. Ein Fremder bringt dich an Land und gibt dir vage Anweisungen, einen geheimnisvollen Stab und ein Buch. Gehe hinaus, frommer Priester, lindere das Leid der Menschen, decke Täuschungen auf und zerschlage die schauerlichen Perversionen, die in die Wirklichkeit selbst eindringen."Graven soll Action, Erkundung sowie Rätsel verbinden und sich dabei an klassischen Shootern, immersiven Simulationen und Action-Rollenspielen gleichermaßen orientieren. Man wird drei ausgedehnte Regionen (mit offenem Ende) durchstreifen, um das Böse zu bannen. Dabei soll man keinen Wegpunkten folgen, sondern die Welt selbst und mit der Hilfe des Tagebuchs erkunden. Graven kann solo, im lokalen Koop-Modus (Splitscreen) und online mit bis zu vier Personen gespielt werden.Die Optik soll moderne Spiele-Entwicklungstechniken mit der schlichten Ästhetik der späten 90er-Jahre kombinieren. Dazu kommen Charakter-Designs von Chuck Jones (Duke Nukem 3D, Half-Life) und die Stimme von Stephan Weyte (Blood, Fire Emblem, Dusk).Features laut Hersteller: