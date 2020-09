Revealed at REALMS DEEP 2020:

Rise of the Triad Remastered

for Switch, Xbox, Playstation and PC

Coming 2021!!!https://t.co/ifnsVFeAaA@DestCreat_Team @ApogeeSoftware



— 3D Realms (@3DRealms) September 6, 2020

Im Jahr 2013 gab es bereits ein Remake des Shooters Rise of the Triad aus dem Jahr 1995 ( zum Test ), jetzt ist wieder das Original an der Reihe. Publisher 3D Realms hat auf seinem "Realms Deep"-Event den Titel Rise of the Triad Remastered der Entwickler Destructive Creations und Apogee Software angekündigt. Er soll Anfang 2021 für “PlayStation", “Xbox,” Switch und PC erscheinen.Um welche PlayStation(s) oder Xbox(en) es sich genau handeln soll, wird noch nicht verraten. Im Enthüllungs-Trailer ist von einem "brandneuen Source-Port", Widescreen-Unterstützung, einem "Classic Mode", Mouselook-Support sowie einem aufpolierten Mehrspieler-Part die Rede: