RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition: Für PC und Switch veröffentlicht; eine Woche kostenlos im Epic Games Store

Die RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition ist für Nintendo Switch sowie für PC über Steam und den Epic Store veröffentlicht worden. Der Preis beträgt 19,99 Euro, wobei das Spiel in der ersten Woche, also vom 24. September um 17:00 Uhr bis zum 1. Oktober um 16:59 Uhr, kostenlos im Epic Games Store verteilt wird ( zur Website ).Der überarbeitete Klassiker (2004) wird unter dem neuen Spiele-Label "Frontier Foundry" veröffentlicht. Die Complete Edition enthält das Hauptspiel und die beiden Erweiterungen "Soaked!" (Wasser-Thematik mit Pools, Wasserrutschen etc.) und "Wild!" (Safari-Elemente und Tiere). Die PC-Version soll "volle 1080p-Auflösung" sowie das Breitbildformat und "neue PC-Hardware" unterstützen. Für die Switch-Umsetzung werden "intuitive neue Steuerungsmöglichkeiten" versprochen.Frontier: "Mit dabei sind die beliebten Erweiterungen Soaked! und Wild!, die Dutzende von neuen Szenarien bieten, in denen Spieler sich zum echten Achterbahnmagnaten hocharbeiten können. So lässt sich alles feinjustieren: die Finanzen, die Fahrgeschäfte, der Service und das Personal der jeweiligen Parks. Wer es vorzieht, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und einen idealen Park ohne Geldsorgen aufzubauen, kann auch den Sandbox-Modus nutzen. Dabei stehen den Spielern ebenfalls die gesamten Inhalte aus den Erweiterungspaketen Soaked! und Wild! zur Verfügung. So können auch aufregende Wasserparks und spektakuläre Tierhabitate erschaffen und verwaltet werden."Die RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition ist eine Wiederveröffentlichung des Hauptspiels und der Erweiterungen, da es zwischen dem damaligen Entwickler (Frontier Developments) und Publisher Atari einen Rechtsstreit, um ausgebliebene Zahlungen ging und das Spiel danach vom Markt genommen wurde. Allem Anschein nach konnte sich Frontier Developments mit seinen Forderungen durchsetzen.