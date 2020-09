Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung: Heldenhafter Trailer und neue Spielszenen von der Tokyo Game Show

Eine bekannte Welt: Entdecke Hyrule aus einer völlig neuen Perspektive, bevor die Verheerung Ganon zuschlug.



Bekannte Gesichter: Führe Link, Zelda und die Recken Hyrules in die Schlacht gegen finstere Mächte!



Rasante Kämpfe: Setze mächtige Waffen und Shiekah-Module ein, um gegen gegnerische Armeen zu bestehen und kraftvolle Monster zu besiegen.

Eine neue Geschichte: Entdecke eine einzigartige Handlung, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in vertonten Zwischensequenzen. Versuche, die Große Verheerung aufzuhalten und Hyrule zu retten!



Gemeinsam stärker: Ziehe gemeinsam mit einem weiteren Spieler auf einer Nintendo-Switch-Konsole in die Schlacht und bekämpft die Verheerung Ganon als Team. Kämpft Seite an Seite oder teilt euch auf, um weite Teile des Schlachtfelds zu dominieren, Missionsziele zu erfüllen und die Mächte der Finsternis zu besiegen!"

Nintendo hat bei der Tokyo Game Show 2020 einen Trailer zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (Hyrule Warriors: Age of Calamity) veröffentlicht, in dem einige Helden zu sehen sind, die das Königreich vor den Mächten der Finsternis retten wollen. Zugleich ist Impa als Charakter bestätigt worden. Das Spiel ist 100 Jahre vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild angesiedelt.Der Massenprügler mit Zelda-Flair à la Hyrule Warriors wird am 20. November 2020 für 59,99 Euro auf Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel entsteht bei Koei Tecmo Games. Auch ausführliche Spielszenen sind (ab 1:23:50) präsentiert worden. Nintendo : "Das actionreiche Erlebnis dürfte allen Fans von Hyrule Warriors und Fire Emblem Warriors bestens vertraut sein: An bekannten Schauplätzen Hyrules, die sie nun erstmals vor ihrer Zerstörung kennenlernen, stürzen sich Spieler:innen in aufregende Schlachten gegen Horden von tückischen Gegnern. Der Spielablauf ist dabei rasant und erfordert strategisches Geschick. Der Schwerpunkt liegt auf der Verkettung gewaltiger Combos und auf dem gekonnten Einsatz imposanter Spezialmanöver. (...)