Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung: Mehr Figuren aus Breath of the Wild angekündigt

In dem Massenprügler Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung werden noch weitere Figuren aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild mitmischen. Das geht laut Eurogamer.net aus dem jüngst veröffentlichten Trailer zum Spiel von Koei Tecmo hervor. Dort wird zum einen die Rückkehr der kleinen Korok-Charaktere bestätigt, die wieder gut versteckt sein sollen und vom Spieler gefunden werden müssen. Zum anderen taucht auch der riesige Korok namens Hestu im Trailer auf, der im damaligen Action-Adventure als Belohnung für Sammelkram den Platz im Inventar erweitert hat.Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint am 20. November für Switch.Letztes aktuelles Video: Untold Chronicles From 100 Years Past Part 3