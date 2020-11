Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung: Ist schon jetzt das erfolgreichste "Musou-Spiel" aller Zeiten

Rosu schrieb am 25.11.2020 um 12:32 Uhr

Gleich viel bzw wahrscheinlich mehr als Tsushima und fast so viel wie FF7R in den ersten paar Tagen, so viel hab ich dann doch nicht erwartet. Wird wohl locker 5 Millionen nach dem Weihnachtsgeschäft erreicht haben. Bin selber leider noch nicht dazu gekommen es zu spielen.

Die immer stärker werdende Partnerschaft von Koei Tecmo und Nintendo ist ein Segen für beide. Vor allem Koei Tecmo hat mit FE Three Houses und jetzt Hyrule Warriors AoC die stärksten Verkaufszahlen ihrer gesamten Geschichte. Nur das erste Nioh kann da noch mithalten, obwohl es 3 Jahre für die 3 Millionen gebraucht hat.

Bin gespannt wie die nächste Kollaboration aussieht, kommen wird sie sicherlich. Können sich von mir aus gerne noch mal an Fatal Frame versuchen. Die Reihe war noch nie sonderlich stark (1,3 Millionen Verkäufe für die gesamte Reihe), aber in Zusammenarbeit mit Nintendo könnte die Marke auf der Switch Fuß fassen.