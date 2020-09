Onee Chanbara Origin: Neuauflage der Hack'n'Slash-Action erscheint im Oktober für PS4 und PC

Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4) Screenshot - Onee Chanbara Origin (PC, PS4)

Am 14. Oktober 2020 soll der Zombie-Slasher Onee Chanbara Origin als Download für PC (Steam) und PlayStation 4 (PlayStation Store) erscheinen, wie D3 Publisher und Tamsoft bekannt geben. Onee Chanbara Origin (zur offiziellen Website ) ist ein HD-Remake der ursprünglich 2004 und 2005 veröffentlichten PS2-Titel "The OneChanbara" und "The OneChanbara 2" mit neuer Grafik, verbessertem Story-Telling und aktualisierten Charakterdesigns von Originaldesigner Katsumi Enami.Im Spiel begleitet man die beiden verhassten Halbschwestern Aya und Saki auf der Suche nach ihrem gemeinsamen Vater, während man in ebenso rasanten wie blutigen Auseinandersetzungen gegen Horden von Zombies kämpft. Neben individuellen Fertigkeiten sind auch vorübergehende Verwandlungen in Dämonen möglich - allerdings auf Kosten von Lebensenergie. Bei der Vertonung soll man die Wahl zwischen japanischem Originalton und englischer Synchronisation haben.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer