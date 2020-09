Black Legend: Düsteres Taktik-Rollenspiel im 17. Jahrhundert angekündigt

Screenshot - Black Legend (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Black Legend (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Black Legend (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Black Legend (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Black Legend (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Black Legend (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Black Legend (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Black Legend (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Black Legend (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Black Legend (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Black Legend (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Black Legend (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX)

Das belgische Entwicklerstudio Warcave hat das rundenbasierte Strategie-Rollenspiel Black Legend angekündigt, das Anfang 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man den Dark-Fantasy-Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Führe ein Geschwader von Söldnern in die verfluchte Stadt Grant und unterstütze eine Widerstandsbewegung aus Überlebenden im Kampf gegen einen tödlichen Kult von Fanatikern. Beseitige den Nebel, der über den Straßen liegt und die Bevölkerung in diesem spannenden Uchronie- und Strategie-Rollenspiel in den Wahnsinn treibt!Erkunde die zerstörten Straßen von Grant, einer Stadt aus dem 17. Jahrhundert, die auf der Architektur der Low Lands basiert. Unterstütze die Widerstandsbewegung in ihrem Kampf gegen die Mephisto-Kultisten. Entdecke die Geschichte von Mephisto, einem gefährlichen Alchemisten, der einen wütenden Nebel braute, welcher die ganze Stadt bedeckt. Nutze im Kampf die körperbezogene Alchemie auf der Grundlage des alten Konzepts der Vier-Säfte-Lehre. Meistere die vier verschiedenen Instabilitäten und kombiniere sie mit Katalysatorangriffen, um Gegnern massiven Schaden zuzufügen! Schalte 15 spielbare Klassen frei, von denen jede in der Lage ist, einzigartige Fähigkeiten zu erlernen und mit unterschiedlicher Ausrüstung umzugehen. Meistere sie, nutze mit anderen Einheiten zusammen Synergien und werde der ultimative Erlöser von Grant! Gestalte dein Abenteuer individuell selbst: von einer weniger herausfordernden Reise für Story-Fans bis hin zu einer Hardcore-Herausforderung, die jeden Fehler bestraft." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer