Chronos: Before The Ashes: Action-Rollenspiel von Gunfire Games angekündigt; Release im Dezember

Gunfire Games und Publisher THQ Nordic haben das Action-Rollenspiel Chronos: Before The Ashes angekündigt. Es soll bereits am 1. Dezember für PC, PS4, Xbox One, Switch und Stadia erscheinen. Im Vorgänger schlüpfte man in die Rolle eines Helden und erforschte für die Rettung der Fantasy-Welt ein mysteriöses Labyrinth, in denen auch Gegner wie Kobolde, Monster und Minotauren lauerten. Dessen Türen öffneten sich nur einmal pro Jahr und es sollte die Antwort auf die Frage beherbergen, wie man die Bedrohung abwehren kann.An dieser Hintergrundgeschichte hält man auch hier fest. In der Pressemitteilung heißt es: "In Chronos: Before the Ashes bist Du der Held, der sich in diesem atmosphärischem RPG aufmacht, seine Heimat von dem tückischen Bösen zu befreien! Erkunde die Tiefen eines mysterischen Gewölbes und gewinne dabei an Weisheit, Stärke und Macht. Aber sei vorsichtig: Jeder Tod, den Dein Held erleidet, verkürzt dauerhaft seinen Lebensfaden!"Entsprechend wird der Held auch hier im Laufe des Abenteuers altern und dabei vielleicht Weisheit gewinnen, aber Lebenszeit verlieren. Inhaltlich wird außerdem ein Bogen zu einem anderen Spiel von Gunfire Games geschlagen: Chronos: Before The Ashes ist im gleichen Universum angesiedelt wie das eher auf Action getrimmte Remnant: From The Ashes und fungiert hinsichtlich der Story als eine Art Prequel.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer