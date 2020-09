Prince of Persia: The Sands of Time Remake: Für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X angekündigt

"Erlebe die klassische Geschichte, die das Genre der Action-Adventure-Spiele neu definiert hat, in diesem vollständigen Remake für eine neue Generation.

Bekämpfe neue Gegnermodelle und genieße brandneue Filmsequenzen sowie Verbesserungen an Stimmen, Sounds, Parkour-Animationen und Soundtrack.

Meistere den Sand der Zeit und benutze deinen Dolch, um die Zeit zurückzudrehen, zu beschleunigen, anzuhalten und zu verlangsamen, während du auf deiner Reise Rätsel löst.

Kameraführung, Steuerung und Kampfsystem wurden komplett erneuert und an heutige Standards angepasst. Wähle zwischen der ursprünglichen oder der modernisierten Steuerung.

Tauche mit realistischerer Grafik, vorintegriertem Rendering und visuellen Effekten in das alte Persien ein, während du auf deiner Reise verfluchte Gegner bekämpfst.

Schalte Prince of Persia - das Originalspiel von 1989 (92er-Mac-Version) - im Laufe deines Abenteuers frei und greife dann jederzeit über das Hauptmenü darauf zu. Und es warten noch mehr Überraschungen!"

Ubisoft hat das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time angekündigt. Das Spiel, das derzeit den Titel "Prince of Persia: The Sands of Time Remake" trägt, wird am 21. Januar 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Der Preis für PC (Download), PS4 und Xbox One wird 39,99 Euro betragen.Features:"Inmitten der glühenden Sande des alten Persiens wird in einer antiken Sprache eine Legende gesponnen. Sie erzählt von einer Zeit, die aus Blut geboren war und in der Lug und Trug regierten. Ein junger Prinz wird von den dunklen Mächten eines magischen Dolches angezogen und dazu verleitet, ein tödliches Übel zu entfesseln, das über ein wunderschönes Königreich hereinbricht", schreibt der Publisher.