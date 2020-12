Prince of Persia: The Sands of Time Remake: Releasetermin um zwei Monate verschoben

Wenn man der tschechischen Facebook-Webseite von Ubisoft Glauben schenken möchte, dann ist die Veröffentlichung des Remakes von Prince of Persia: The Sands of Time um knapp zwei Monate verschoben worden. Das Remake soll demnach nicht mehr am 21. Januar 2021 veröffentlicht werden, sondern erst am 18. März 2021 für PC (Epic Games Store, Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Gründe für die Verschiebung wurden nicht genannt, es ist lediglich die Rede davon, dass "das Jahr 2020 ein Jahr wie kein anderes" war. Unter Umständen könnten die Entwickler aber auch auf die Kritik an der Grafik reagieren ( wir berichteten ), aber das ist derzeit Spekulation.Letztes aktuelles Video: Ankündigung