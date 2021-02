Prince of Persia: The Sands of Time Remake: Auf unbestimmte Zeit verschoben

Another update from Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD



— Prince of Persia (@princeofpersia) February 5, 2021

Die Veröffentlichung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake ab 39,99€ bei vorbestellen ) ist erneut verschoben worden. Einen neuen Releasetermin hat Ubisoft diesmal vorsichtshalber nicht genannt. Sie wollen sich die nötige Zeit nehmen, um ein "würdiges Remake" zu entwickeln, das sich "frisch" anfühlt", aber dem Original "treu" bleibt.Das im September 2020 angekündigte Remake sollte eigentlich am 21. Januar 2021 erscheinen, wurde dann aber auf den 18. März 2021 für PC (Epic Games Store, Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X verschoben. Konkrete Gründe für die Verschiebung wurden nicht genannt. Unter Umständen könnten die Entwickler aber auch auf die Kritik an der Grafik reagiert haben ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Ankündigung