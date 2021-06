Prince of Persia: The Sands of Time Remake: Wird 2022 erscheinen und keine Rolle bei Ubisoft Forward spielen

Ubisoft wird das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time nicht auf der hauseigenen E3-Veranstaltung (Ubisoft Forward) präsentieren. Via Twitter teilte das Entwicklerteam mit, dass sie "große Fortschritte" machen würden, aber das Remake definitiv erst nächstes Jahr erscheinen wird.Das im September 2020 angekündigte Remake sollte eigentlich am 21. Januar 2021 erscheinen, wurde dann aber auf den 18. März 2021 für PC (Epic Games Store, Uplay), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verschoben, bevor es auf unbestimmte Zeit verlegt wurde. Konkrete Gründe für die Verschiebungen wurden nicht genannt. Unter Umständen könnten die Entwickler auf die Kritik an der Grafik reagiert haben ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Ankündigung