Prince of Persia: The Sands of Time Remake: Entwicklung nicht eingestellt, aber Release verzögert sich weiter

Prince of Persia: The Sands of Time Remake – Kein neuer Releasetermin

Keine Pläne für weitere Remakes

Seit der Ankündigung ist es abseits von mehreren Verschiebungen ziemlich still um das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time geworden. Ubisoft versichert aber: Fans müssen sich keine Sorgen machen.In einem Update zum aktuellen Stand des Remakes stellt der französische Publisher klar, dass die Entwicklung nicht eingestellt wurde. Mittlerweile befinde sich das Projekt in den Händen von Ubisoft Montreal, nachdem zuvor Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai verantwortlich waren.Mehr Infos, wie es um die Neuauflage von Prince of Persia: The Sands of Time bestellt ist, gibt es allerdings nicht. Das gilt ebenfalls für den Releasetermin, bei dem Ubisoft schlichtweg keine neuen Angaben liefert. Erst, wenn man soweit sei, würde man sich diesbezüglich wieder äußern wollen.Gleichzeitig hat man damit begonnen, sämtliche Vorbestellungen des Remakes zu stornieren. Da man derzeit keinen neuen Veröffentlichungstermin nennen kann, habe man entsprechend die Vorbestellerphase wieder geschlossen. Spieler, die ihre Vorbestellung schon getätigt haben, erhalten entsprechend ihr Geld zurück.Darüber hinaus gibt Ubisoft zu Worte, dass man aktuell keine Pläne hege, noch weitere Spiele der Prince of Persia-Reihe neuaufzulegen. Die Nachfolger von Sands of Time stehen also derzeit nicht zur Debatte, ein entsprechend ähnlich umfangreiches Remake zu erhalten.Das Prince of Persia: The Sands of Time Remake befindet sich nach letzten Angaben für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S und Nintendo Switch in Entwicklung.Letztes aktuelles Video: Ankündigung