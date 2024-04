Von Animationen bis Synchronsprecher: The Sands of Time wird komplett überholt

Daeiner der beliebtesten Teile der Reihe ist, war die Freude groß, als vor mittlerweile über drei Jahren die Arbeit an einem Remake bestätigt wurde. Seitdem ist es aber relativ ruhig geworden um dieses Projekt; zumindest nach außen gedrungen ist in diesem Zeitraum wenig.Nun gibt es aber ein Lebenszeichen von Entwickler Ubisoft und diese dürften. Auf der einen Seite scheint das Spiel von Grund auf einen neuen Anstrich verpasst zu bekommen. Allerdings lässt der Entwicklungsstand vermuten, dass wir noch eine ganz Weile auf einen Releasetermin warten müssen.Das Portal Insider Gaming hat nun Zugang zu Material rund um das Spiel in seiner derzeitigen, noch sehr frühen Entwicklungsphase bekommen . Zwar dürfe man die Inhalte nicht zeigen, fehlende Texturen und Asstes würden aber nahelegen, dass eineliege. Allerdings werde das Remake zu Prince of Persia: The Sands of Time komplett überholt und soll einen realistischeren Ansatz bekommen.So sei nicht nur der Grafikstil überarbeitet worden – auch soll es auchfür die Kampfszenen und die Parkour-Elemente geben. Außerdem bekommt der namenlose Prinz eine neue Stimme. Yuri Lowenthal, der ihn im Original von Sands of Time wie auchgesprochen hat und zuletzt unter anderem auch als Peter Parker inzu hören war, wurde von dem Projekt abgezogen.Ubisoft sprach davon, dass die Entwicklung des Spielshabe, ohne näher darauf einzugehen. Die derzeitigen Infos legen aber nahe, dass den Entwicklern vom Prince of Persia: The Sands of Time-Remake noch einiges an Arbeit ins Haus steht. Fans der Spielereihe können sich derweil… und vielleichtreicher.