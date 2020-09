Riders Republic: Multiplayer-Spielplatz für Outdoor-Sportarten angekündigt

Kompetitive Rennen und Trick-Challenges: Spielbar sowohl in PvP als auch Solo

Massen-Starts mit mehr als 50 Spielern auf PC und Next-Gen-Konsolen und 20 Teilnehmern auf der aktuellen Konsolen-Generation.

Multiplayer Arenen: Die Spieler können in 6v6 PvP Wettkämpfen antreten.

Online Cups: Hier können sich die allerbesten Spieler miteinander messen, um es letztendlich an die Spitze der Rangliste zu schaffen.

"Die Gold Edition beinhaltet das Hauptspiel und den Year 1 Pass, inklusive exotischer Pakete, die es dem Spieler erlauben das Gameplay in Form von Stufenupgrades zu verbessern, die BMX Sporterweiterung und noch weitere exklusive Inhalte nach dem Launch.

Die Ultimate Edition beinhaltet das Hauptspiel, den Year 1 Pass und vier exklusive Kosmetikpakete: Kosmisch, Regenbogen, Neon und Skull'n Style. Die Spieler bekommen außerdem 20 kostenlose Helikopterreisen, um damit ihre Lieblingspisten schneller zu erreichen.

Spieler die Riders Republic vorbestellen, bekommen zudem das Hasen-Paket, inklusive eines einzigartigen Hasen-Outfits, einem blauen Hasen-Helm und dem Regenbogen-Snowboarddesign.

(Endgültiger Inhalt und Veröffentlichungsdaten können sich ändern.)"

Mit Riders Republic hat Ubisoft einen großen Multiplayer-Spielplatz für Outdoor-Sportarten angekündigt. Das Spiel, das von den Machern von Steep federführend realisiert wird, soll am 25. Februar 2021 auf PC (Epic Games Store, Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X erscheinen."Entwickelt von Ubisoft Annecy, lädt Riders Republic die Spieler in eine riesige und lebendige Welt ein, wo sie den Nervenkitzel von Outdoor Sportarten mit vielen Gleichgesinnten erleben können. Die Spieler treten in zahlreichen Sportarten auf Bikes, Skiern, Snowboards, Wing Suits und Raketen-Wingsuits gegeneinander an und stellen ihre Skills unter Beweis. Jedes Mal, wenn Spieler das Social Hub erkunden oder sich dort treffen, sind sie dort von anderen Sportlern umgeben."Die Spieler können entweder gegen oder mit ihren Freunden in extremen Multiplayer-Modi antreten:"Wir wollten unsere Liebe für den Outdoor Sport mit einer adrenalingeladenen Multiplayer-Erfahrung kombinieren, um so den Spielern die Möglichkeit zu geben, diese einzigartigen Momente jederzeit mit mehr als 50 anderen Spielern zu teilen", sagt Igor Manceau, Creative Director von Riders Republic bei Ubisoft Annecy. "Riders Republic bietet jede Menge Spaß und unbeschwerte Wettkämpfe, durch die wir die Grenzen dieses Genres überwinden können. Wir freuen uns schon jetzt darauf, dass die Spieler in diese dynamische Welt eintauchen und ihre eigenen epischen Geschichten erzählen können.""In dem Karrieremodus können die Spieler sich einen Namen in den verschiedenen Sportarten machen, an die Spitze des Leaderboards aufsteigen und sich von legendären Sponsoren des Außensports unter Vertrag nehmen lassen. Die Spieler können ihren Charakter durch progressionsbasierte Ausrüstung anpassen und jeden Aspekt des Charakters selbst definieren. Welche Sportart die Spieler meistern wollen, liegt ganz bei ihnen selbst. (...) Riders Republic wird ein Paradebeispiel für Gameplay der nächsten Generation. Das Spiel läuft mit 60 FPS und kann auf der nächsten Konsolen-Generation mehr als 50 Spieler gleichzeitig live auf dem Bildschirm zeigen."Zusätzlich sind noch die Gold und Ultimate Edition verfügbar: