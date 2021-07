Riders Republic: Interview: Zen-Modus für Solo-Spieler, Bergauf-Events, Karriere und Effekte der Ausrüstung

Nach der ausführlichen Präsentation von Riders Republic ab 59,99€ bei vorbestellen ) bei der Ubisoft-Forward-E3-Show konnten wir mit Arnaud Ragot (Game Director) und Manfred Neber (Lead Game Designer) über den Nachfolger von Steep sprechen. Die Entwickler stellten dabei den Zen-Modus für Solo-Spieler vor und erklärten, dass es nicht nur "Bergab-Events" geben würde. Auch der Fortschritt in der Karriere und die Effekte von Ausrüstungsgegenständen wurden angesprochen.Arnaud Ragot und Manfred Neber: "Wir glauben, dass die Erkundung ein wichtiger Teil unseres Spiels ist - und unsere riesige Welt ist der perfekte Ort, um das zu tun. Wir verstehen auch, dass manche Spieler die Welt alleine erkunden, erforschen und aufdecken wollen. Für diese Art von Spielern haben wir den Zen-Modus entwickelt. Der Zen-Modus ist genau so, wie er klingt: Nur der Spieler und der Berg, keine anderen Spieler oder soziale Präsenz, keine Events oder Stunts - zusammen mit der Freiheit, überall dahin zu gehen, wohin man will. Die Fortbewegungsmöglichkeiten sind nicht eingeschränkt und die Spieler können zu jedem gewünschten Ziel gelangen, indem sie überall auf der Karte spawnen. Für einen Solospieler, der die Karte ohne Unterbrechungen erkunden möchte, wird der Zen-Modus der richtige Ort sein."Arnaud Ragot und Manfred Neber: "Die Welt kann man frei erkunden. Sie ist von Anfang an offen, aber bis man ein Gebiet besucht hat, bleibt es unaufgedeckt und das, was in dem Gebiet möglich ist, ist nicht sichtbar. Man kann sich nicht frei an jeden Ort teleportieren, aber während man die Welt entdeckt, werden Schnellreiseorte freigeschaltet, zu denen man sich sofort teleportieren kann, um dem gewünschten Ziel näher zu kommen.Um die Welt zu erkunden, stellen wir eine Reihe von Erkundungstools zur Verfügung: Das Schneemobil ist dafür gedacht, über Schnee und Eis zu fahren, bergauf und bergab. Mit dem Paramotor kann der Spieler frei über die Welt fliegen und die freie Kamera nutzen, um wichtige Punkte zu lokalisieren und zu identifizieren."Arnaud Ragot und Manfred Neber: "Die kurze Antwort darauf ist: JA, auf jeden Fall. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass es in unserem Spiel auch Sportarten gibt, bei denen man bergauf fahren kann und wir machen davon in unseren Events Gebrauch.Als wir die ersten Mountainbike-Prototypen gespielt haben, war es offensichtlich, dass wir eine Sportart hatten, die nicht nur Spaß macht, wenn man Berge und Straßen hinuntersaust, sondern auch fesselnd ist, wenn man Hügel und rote Felskämme hinauffährt. Dies ist durch unsere Sprintmechanik möglich. Durch Sprinten kann ein Fahrer seine Geschwindigkeit erhöhen und Hügel bzw. Steigungen erklimmen. Allerdings ist der Sprint begrenzt und wenn er erschöpft ist, muss man warten, bis dieser wieder aufgeladen ist. Das bringt eine strategische Ebene in unsere Events und erlaubt uns, abwechslungsreichere Strecken zu machen, solche, die bergab und bergauf gehen.Abgesehen vom Fahrrad haben wir auch dafür gesorgt, dass die Spieler auch nicht-karrierebezogene Sportarten haben, mit denen sie steile, schneebedeckte Berge hinaufzischen können. Zu den großen Neuzugängen, die dies mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit schaffen, zählen die Schneemobile. Das Schneemobil ist die Antwort auf die Erkundung von schneebedeckten Gebieten ohne Beschränkung auf Ab- oder Aufstieg. Es ist auch ein großartiges Gefährt, um die Spieler von einem Event zu einem anderen zu bringen und schwer zu entdeckende Landmarks zu finden. Ihr werdet auch sehen, dass viele der Inhalte und Herausforderungen, die wir für den Rocket Wing erstellt haben, viele vertikale Elemente und Geschicklichkeitsprüfungen enthalten, einschließlich einiger Abschnitte in Massenrennen."Arnaud Ragot und Manfred Neber: "Der Karrierefortschritt und die Idee, dass ein Spieler 'spielen kann, wie er/sie will', war ein großer Fokus für uns. Wir wollten, dass Solospieler, die sich nur in Events und bei Sponsoren engagieren, genauso weiterkommen können wie Spieler, die sich auf den Multiplayer konzentrieren. Wir wollten nicht, dass die Spieler das Gefühl haben, sie müssten ein bestimmtes Event oder einen bestimmten Modus spielen, um voranzukommen. Aus diesem Grund bekommt man für alle Karriereinhalte und Multiplayer-Modi Erfahrungspunkte und Sterne für die Karriere. Wenn man also ein Massenrennen mit Bike-, Snowboard- und Wingsuit-Abschnitten spielt, erhält man XP für alle drei Karrieren.Wenn man eine Karriere auflevelt, erhält man neue Ausrüstung. Diese Ausrüstung bietet vertikale Boosts für die Stats und zusätzlich mehr horizontale Möglichkeiten, um verschiedene Strategien und Spielstile auszuprobieren. Wenn man Events durchspielt, werden weitere Events freigeschaltet, einschließlich große Veranstaltungen und Boss-Events."Arnaud Ragot und Manfred Neber: "Stat-Erhöhungen bei der Ausrüstung erhält man nur durch den Erwerb neuer Ausrüstung. Das geschieht durch den Aufstieg im Karrierelevel, Sponsorenverträge oder Shackdaddy-Herausforderungen. Jedes Ausrüstungsstück wird einzigartige Stats und Ratings haben, was den Spielern die Möglichkeit gibt, ein Event oder einen MP-Modus mit der Ausrüstung in Angriff zu nehmen, die für die jeweilige Situation am besten geeignet ist.Unsere visuellen Spieleranpassungen, wie z.B. neue Schuhe, Kleidung und Outfits, sind nicht an irgendwelche Leistungsverbesserungen oder Perks gebunden. Wir wollten, dass die Spieler die Freiheit haben, so auszusehen und sich so zu kleiden, wie sie wollen, ohne dass sie durch Leistung oder Spielstil eingeschränkt werden."Arnaud Ragot und Manfred Neber: "Wir verstehen, wohin sich die Branche entwickelt und auch die Situation, dass sich Spieler mit anderen Spielern auf verschiedenen Konsolen und Generationen verbinden wollen. Wir sind uns auch darüber bewusst, dass sich die Branche in einer Übergangsphase von der aktuellen Generation zu einer neuen, leistungsfähigeren Konsolengeneration befindet, zu der nicht alle Spieler Zugang haben werden. Aus diesem Grund mussten wir sicherstellen, dass Riders Republic Cross-Play und Cross-Progression zwischen allen Plattformen unterstützt, auf denen wir starten.Die Gruppenbildung in unserem Spiel ist etwas, das wir den Spielern wirklich schmackhaft machen wollten. Wir wollen, dass Spieler, die ein soziales Erlebnis wollen, in der Lage sind, Fortschritte zu machen, alle Inhalte zu spielen und das Spiel in diesem Kontext zu erleben. Also haben wir sichergestellt, dass unser soziales Element mit derselben Plattform und plattformübergreifendem Partien funktioniert."Das Arcade-Sportspiel mit Over-the-Top-Aktionen wird am 2. September 2021 für PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Es wird ebenfalls in Ubisoft+ (Abonnement-Service) enthalten sein. Interessierte Spieler können sich für Beta-Testläufe auf der offiziellen Website registrieren.Letztes aktuelles Video: DeepDriveTrailer