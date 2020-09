Blazing Sails: Battle-Royale-Piraten entern den Early Access

Ein brandneues Battle Royal-Erlebnis! - Du bist es leid, immer wieder aus den Wolken zu fallen oder eigene Mauern aufzubauen? Blazing Sails bietet dir eine dynamische Mischung draufgängerischer Aktionen an Land und verwegener Kämpfe gegen feindliche Mannschaften!

Keine Angst! - Piraten lachen der Gefahr ins Gesicht! Du kannst so oft respawnen, bis dein Schiff vollständig untergegangen ist. Es lohnt sich also, das eine oder andere Risiko einzugehen und direkt von Anfang an eine aggressive Strategie zu verfolgen.

Das Ehrgefühl der Plünderer - Suche die umliegenden Inseln nach Waffen und Upgrades ab. Sieh dann zu, dass du deine Beute (und dich) ganz schnell wieder an Bord teleportierst! Du kannst deine Ausbeute dann mit deiner Mannschaft teilen, indem du sie in die Beutetruhe legst!

Alle für einen, einer für alle! - Plündern ist nur eine der Aufgaben, die innerhalb der Mannschaft aufgeteilt werden können - wer wird das Holz verwenden, um den Rumpf zu reparieren? Wer wird die Kanonen mit neuer Munition bestücken? Und wer lenkt das Schiff und sorgt dafür, dass es nicht in die Todeszone fährt? Ihr müsst euch miteinander besprechen und zusammenarbeiten, um euch den Sieg zu sichern!

Rüste eine Vielzahl legendärer Piratenwaffen aus - Du kannst die Spielart ganz auf die erbeuteten Waffen anpassen. Dein bester Scharfschütze kann dich in den Mastkorb schießen oder du enterst das feindliche Schiff mit der legendären Klinge der Tiefe! Du hast es gerne etwas explosiver? Dann probiere es mit dem Schultergeschützt oder dem Fischwerfer. Jedem das seine!

Verschiedene Gewinnmöglichkeiten - Du bist im Herzen ein Pazifist? Blazing Sails kannst du gewinnen, ohne einen einzigen Schuss abzugeben! Schleich dich einfach an Bord eines feindlichen Schiffes und ziehe ihnen den Korken! Achte aber darauf, dass irgendwer dein eigenes Schiff verteidigt, bis du zurück bist! bis du zurück bist!

Schick in (Piraten-) Schale - Kein Schiff oder Pirat gleicht dem anderen! Jetzt kannst du deine Beute ganz stilvoll präsentieren und verschiedene Teile, deine Bekleidung oder Accessoires aufpeppen: bestickte Jacken, ein vergoldeter Schiffsrumpf, ein Holzbein aus Gold ... tja, ein Pirat, der ‘was auf sich hält, lässt sich nicht lumpen!

Am 9. September 2020 haben Get Up Games und Iceberg Interactive das Piraten-Battle-Royale Blazing Sails im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in voraussichtlich sechs bis neun Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 16. September ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (22,49 Euro statt 24,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 86 Prozent von 97 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "In Blazing Sails, einem Battle Royale mit verwegenen Piraten, kämpfst du um dein Überleben . Gemeinsam mit anderen Spielern steuerst du dein Schiff durch die raue See. Erbeute Ressourcen wie Waffen und Upgrades. Versenke alle feindlichen Schiffe und du wirst zum Beherrscher der Meere!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer