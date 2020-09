4 Minutes to the Apocalypse: An Bord eines U-Boots in einem Atomkrieg

Screenshot - 4 Minutes to the Apocalypse (PC-CDROM,PlayStation4,XboxOne) Screenshot - 4 Minutes to the Apocalypse (PC-CDROM,PlayStation4,XboxOne) Screenshot - 4 Minutes to the Apocalypse (PC-CDROM,PlayStation4,XboxOne) Screenshot - 4 Minutes to the Apocalypse (PC-CDROM,PlayStation4,XboxOne) Screenshot - 4 Minutes to the Apocalypse (PC-CDROM,PlayStation4,XboxOne)

In dem "Action-Adventure-Rollenspiel" 4 Minutes to the Apocalypse von Atomic Wolf (Liberated und Mad Age & This Guy) versucht man an Bord eines U-Boots herauszufinden, wer den Atomkrieg ausgelöst hat, der einen Großteil der Menschheit vernichtet hat. Man soll das U-Boot erkunden, Waffen einsetzen, Gegenstände sammeln und sich verstecken können, um herauszufinden, welche Rolle das U-Boot in dem Konflikt gespielt hat. Das Spiel soll 2021 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Story-Hintergrund : "Ein kurzer Atomkrieg von nur wenigen Stunden. Es ist nicht bekannt, wer angefangen hat und warum. Wahrscheinlich durch Zufall entschieden. Vielleicht war es ein menschlicher oder Computerfehler. Alle, die es wissen konnten, wurden getötet. Nach dem ersten Raketenangriff ging alles sehr schnell. In Abständen von mehreren Minuten folgten Vergeltungsschläge. An diesem Tag starben Millionen von Menschen und die größten Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Diejenigen, die überlebten, mussten sich der Welt stellen, die mit jeder Stunde und jedem Tag in zunehmendes Chaos stürzte ...""Dies war jedoch nur der Anfang. Die überwiegende Mehrheit der Waffen, die für das Arsenal der "Waffen des letzten Tages" qualifiziert waren, wurde aus einem unbekannten Grund nicht eingesetzt. Erstellt, um abzuschrecken, nicht zu benutzen, mächtig genug, um das Leben auf unserem Planeten zu beenden. Nach dem Krieg, in dem Kommandozentralen zerstört wurden, hörten die Regierungen auf, zu existieren, die Waffe blieb ohne Kontrolle. Eines der gefährlichsten Elemente dieses Arsenals ist das geheime U-Boot Arizona-12."Letztes aktuelles Video: Teaser