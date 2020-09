Oculus Quest 2: Zahlreiche Infos zu Facebooks neuem VR-Headset durchgesickert

Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality)

Den Videos nach nutzt das neue Modell Qualcomms schnellen Chipsatz Snapdragon XR2, was einen ordentlichen Leistungssprung zum Snapdragon 835 in der letztjährigen Quest bedeuten würde. Passend dazu wird "beinahe 2K"-Auflösung pro Auge versprochen, was bei einem gängigen Monitor in etwa 3.686.400 Pixel bedeutet. Zum Vergleich: Das OLED-Display der alten Quest bietet pro Auge 2.304.000 Bildpunkte (1440 x 1600 Pixel). Im zweiten Leak-Video ist von "50% mehr Pixeln als die Quest" die Rede. Sechs Gigabyte Ram sollen den Entwicklern die Umsetzung immersiverer Erfahrungen ermöglichen. Bestätigt werden auch Gerüchte zum Speicherplatz der besser ausgestatteten Variante mit 256 GB (Gerüchten nach soll es zusätzlich wieder eine günstige Variante mit 64 GB geben).Das unter VR-Fans bereits oft kritisierte neue dünne Kopfband wird ebenfalls von Facebook als Errungenschaft angepriesen. Es dürfte aber immerhin das Verstauen des Geräts vereinfachen, zumal das Gewicht ohnehin leichter und die Maße kleiner ausfallen sollen.Eine Enttäuschung für Optimisten dürfte sein, dass man weiterhin ein USB-Link-Kabel benutzen soll, um das Headset mit einem PC zu verbinden, um aufwändige PC-VR-Titel wie Asgard's Wrath oder das kommende Medal of Honor: Above and Beyond zu spielen. Manch einer hatte sich erhofft, dass die Quest 2 bei dieser Funktion drahtlos Kontakt mit dem PC aufnehmen würde, da Facebook seit letztem Jahr an entsprechenden Umsetzungen forscht Zur Erläuterung für VR-Neulinge: Die mobile eigenständige Quest 2 benötigt wie ihr Vorgänger eigentlich keinen PC, sondern spielt mit dem Mobilchip eigene Spiele ab. Doch auf Wunsch kann sich das Gerät auch per Kabel mit einem Spielerechner verbinden, um PC-VR zu abspielen. Da die eingebauten Kameras wieder die Umgebung und die Controller-Bewegungen erfassen, müssen keine zusätzlichen Tracking-Stationen oder ähnliches mehr im Zimmer aufgebaut werden, wie es bei klassischen VR-Headsets der Fall war.Ob Besitzer der ersten Quest künftig Nachteile in Kauf nehmen müssen, wird noch noch nicht erläutert. Es ist natürlich möglich, dass die gestiegene Hardware-Power des neuen XR2-Chips lediglich für die höhere Auflösung der Quest-2-Displays genutzt wird. Preise, neue Spiele oder ein Datum wurden im Video noch nicht gezeigt - wohl aber die in der Ergonomie überarbeiteten Bewegungscontroller. Ein vorzeitig aufgetauchtes Wal-Mart-Listing führte 299 Dollar (64 Gigabyte Speicherplatz) bzw. 399 Dollar (256 Gigabyte Speicherplatz) auf.