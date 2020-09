Oculus Quest 2: Eigenständiges VR-Headset erscheint im Oktober ab 299 Dollar; Vorbestellungen starten heute

Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality)

Screenshot - Oculus Quest 2 (OculusQuest,VirtualReality)

"VR-Plattform Zukunft der Arbeit: FRL veröffentlicht eine neue Version der Quest 2 für Unternehmen und stellt neue Ressourcen für Oculus for Business bereit, um Organisationen den Einstieg zu erleichtern und Entwicklern zu helfen, dieser steigendenden Nachfrage gerecht zu werden. FRL hat außerdem eine Vorschau von „Infinite Office“ gezeigt, einer neuen Reihe von Funktionen, die Menschen dabei helfen sollen, mehr Produktivität auf der Quest-Plattform zu erreichen. Social Features: Der Messenger kommt im Laufe der nächsten Monaten auf die Quest-Plattform und wird es für Nutzer leichter machen, sich mit ihren Freunden zu koordinieren und gemeinsam in der VR zu spielen. Fitness: Oculus Move ist ein vereinheitlichtes Dashboard, das Besitzern der Quest und Quest 2 helfen wird, ihre Fitnessziele in ihren VR-Anwendungen zu verfolgen."





Nach massenhaft Gerüchten (siehe z.B. hier und hier ) hat Facebook auf seinem heutigen Connect-Event sein neues autarkes und mobiles VR-Headset Oculus Quest 2 vorgestellt. Das Gerät erscheint am 13. Oktober 2020, der Preis beträgt 299 Dollar für die Einsteiger-Version mit 64 GB Speicherplatz (was für die enthaltene Technik mit dem modernen SOC erstaunlich günstig ist). Die größere Variante mit 256 GB Speicherplatz aus den Leaks wurde noch nicht erwähnt. Vorbstellungen für das Einsteiger-Modell sollen heute starten.Genutzt wird der Qualcomms schneller aktueller Chipsatz Snapdragon XR2, was einen ordentlichen Leistungssprung zum Snapdragon 835 in der letztjährigen Oculus Quest bedeutet ( laut Mixed.de grob doppelt so schnell ). Statt der alten OLED-Screens kommt ein LCD-Schirm zum Einsatz, dessen genaue Auflösung nicht genannt wurde. In den geleakten Videos wurden beinahe 4K (fast 2K pro Auge) erwähnt. Wie erwartet, gibt es keinen stufenlosen mechanischen Regler mehr für den persönlichen Pupillenabstand (IPD-Slider). Stattdessen lässt sich der entsprechende Linsen-Abstand nur grob in drei Stufen verändern.Für Bedenken dürfte bei Datenschützern oder vorsichtigen Nutzern der Umstand sorgen, dass bei diesem neuen Modell von Beginn an zwangsweise ein Facebook-Konto verknüpft werden muss, um das Gerät in Betrieb zu nehmen ( mehr dazu hier ).Mark Zuckerberg erläuterte in seiner Keynote, dass das Gerät 10% leichter ist, eine längere Akku-Laufzeit sowie überarbeitete Bewegungs-Controller mit stärkerem "physischen Feedback" (also Rumble-Effekten) bietet.Zahlreiche Details wie das dünne (aber angeblich bequeme) Kopfband wurden bereits im Rahmen der Leaks verraten, mehr dazu hier . Außerdem eingebaut ist ein Fitness-Tracker mit dem Namen Oculus Move, der Statistiken zu installierten Fitness-Apps bietet. Einige zusätzlich erhältliche Zubehör-Teile wurden ebenfalls gezeigt:Die mobile, eigenständige Quest 2 benötigt wie ihr Vorgänger eigentlich keinen PC und keine Kabel, sondern spielt mit dem Mobilchip eigene Spiele ab. Doch auf Wunsch kann sich das Gerät auch per Kabel mit einem Spielerechner verbinden, um PC-VR abzuspielen. Da die eingebauten Kameras wieder die Umgebung und die Controller-Bewegungen erfassen, müssen keine zusätzlichen Tracking-Stationen oder ähnliches mehr im Zimmer aufgebaut werden, wie es bei klassischen VR-Headsets der Fall war. Die gerade hereingeflatterte Pressemitteilung erläutert: