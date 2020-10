Oculus Quest 2: Oculus empfiehlt Facebook-Accounts "in gutem Zustand", um verknüpfte Headsets nutzen zu können

Mittlerweile hat Facebooks Andrew ‘Boz’ Bosworth (Vice President of Augmented and Virtual Reality) in einem Instagram-AMA via Uploadvr.com ) reagiert und bestätigt, dass man sich der Problematik bewusst sei. Es handle sich nicht um viele Fälle, für betroffene Kunden sei die Auswirkung aber groß und man nehme das Problem daher sehr ernst, so Bosworth:



"ich denke, die Leute sollten sicherstellen, dass ihr Facebook-Account in gutem Zustand ist, bevor sie das Headset kaufen. Sie können diese Probleme durcharbeiten, bevor sie es kaufen. Zweitens arbeiten wir uns wirklich schnell durch all diese Probleme, die auftauchen und versuchen sie schnell zu lösen. Ich möchte aber klarstellen, dass dies sehr gängig ist - Google, Apple, Xbox, such dir etwas aus. Sie alle zwingen dich, dich mit einem Account einzuloggen, und dafür gibt es einen guten Grund. Dadurch können wir bessere Services anbieten und Dinge wie Datensicherheit besser garantieren, sowie die Übereinstimmung mit Regulierungen. Ich bin also nach wie vor ein großer Fan dieses Schritts."

Am Dienstag, 13. Oktober ist bekanntlich Facebooks neues VR-Headset Oculus Quest 2 erschienen - weltweit, außer in Deutschland ( mehr dazu und zu den technischen Details des Headsets hier ). In Regionen mit Verfügbarkeit berichten manche Nutzer allerdings davon, dass sie ihr Gerät nach der vorgeschriebenen Verknüpfung mit ihrem Facebook-Account nicht mehr hätten nutzen können.Darunter fallen laut diverser privater Berichte auf Reddit und Twitter z.B. Nutzer mit älteren, lange ruhenden oder zeitweise deaktivierten und nun reaktivierten Accounts - wie auch Uploadvr.com berichtet . Ein Grund dafür ist der Kampf des sozialen Netzwerks gegen Fake-Accounts, der im Rahmen der Fake-News-Debatte in den vergangenen Jahren offenbar intensiviert wurde. So hätten manche Besitzer ihre Quest 2 vorerst in einen rund 300 Dollar teuren Briefbeschwerer verwandelt, da abseits des KI-Supports der menschliche Support Wochen in Anspruch nehmen könne - so das Magazin.