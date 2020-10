Oculus Quest 2: Das neue VR-System verkauft sich besser als von Facebook erwartet

"Wir könnten nicht glücklicher sein", fasst Pruett das Abschneiden der Quest 2 zu ihrem Start zusammen. Protocol.com hat zudem auch vom Nach positiven Meldungen erster Spiele-Entwickler hat sich auch Facebook zum Start seiner neuen VR-Hardware Oculus Quest 2 geäußert. Hierbei wurden ebenfalls keine genauen Verkaufszahlen genannt, das Gerät verkaufe sich aber "ziemlich gut", so Chris Pruett von den Facebook Reality Labs gegenüber Protocol.com : "schneller als es die Quest tat" und "vielleicht ein Bisschen über dem, was wir erwartet haben"."Wir könnten nicht glücklicher sein", fasst Pruett das Abschneiden der Quest 2 zu ihrem Start zusammen. Protocol.com hat zudem auch vom Rec-Room -Entwickler Shawn Whiting Infos über die jüngsten Nutzer der sozialen App bekommen. Bereits um 19 Uhr (Pacific Time) hätten sich mehr Quest-2-Nutzer in der Welt befunden als solche mit der ersten Quest. Der Launch sei vom Nutzeraufkommen her "250% größer" gewesen als es am Starttag der Quest vor rund anderthalb Jahren der Fall gewesen sei.



In Deutschland ist das Gerät mit Facebook-Account-Pflicht vorerst nicht bzw. nur als Import erhältlich ( In Deutschland ist das Gerät mit Facebook-Account-Pflicht vorerst nicht bzw. nur als Import erhältlich ( mehr dazu hier ). Wir haben mittlerweile ebenfalls ein Import-Gerät bekommen und arbeiten an einem Test.

Letztes aktuelles Video: Six Steps to a Successful VR Launch at Work