Oculus Quest 2: Enttäuschte Nutzer berichten von auseinandergebrochenen Elite-Riemen

Eigentlich sollten die zwei Modelle des Elite-Riemens dafür sorgen, dass Besitzer der Oculus Quest 2 ein langlebiges Zubehör für ihr neues VR-Headset bekommen. Die Hardware-Erweiterung ist mit rund 49 Dollar ( nur der Elite-Strap ) bzw. 129 Dollar ( Elite-Strap mit eingebautem Akku und Tragekoffer fürs VR-System ) nicht billig.Die Quest 2 lässt sich auch mit dem dünnen mitgelieferten Stoff-Kopfband nutzen, aber viele VR-Spieler bevorzugen allgemein einen stabilen, tendenziell bequemeren "Halo-Strap" aus Kunststoff in Halbkreisform. Im Oculus-Quest-Subreddit sind allerdings schon anderthalb Wochen nach dem Launch 32 Beschwerde-Posts aufgetaucht, in denen enttäuschte Nutzer von zerbrochenen Elite-Straps in beiden Ausführungen berichten. Teilweise seien die Kunststoff-Leisten sogar an mehreren Stellen gleichzeitig zerbröselt, so die Beschreibungen.Ein Nutzer erwähnt beispielsweise, dass das Problem nach vier Tagen gewöhnlicher Nutzung mit dem Rhythmusspiel Beat Saber aufgetreten sei - obwohl er vorm Spielen grundsätzlich auf einen festen, sicheren Sitz achte. Die am meisten unterstützten Spekulationen gehen davon aus, dass die seitliche Belastung beim Auf- und Absetzen für das Verdrehen und Brechen empfindlicher Punkte verantwortlich sei.Ein vorbeugender Hinweis ist z.b., den Riemen immer erst zu lockern, bevor man das Headset absetzt - anstatt das Headset einfach hochzuschieben. VR-Youtuber JayBratt z.B. pocht in seinem Kommentar allerdings darauf, dass solche Qualitäts-Probleme bei einem offiziellen, nicht günstigen Zubehör gar nicht erst auftreten sollten:In Deutschland sind das VR-System und seine Zubehörteile vorerst nicht erhältlich, mehr dazu hier Letztes aktuelles Video: Six Steps to a Successful VR Launch at Work