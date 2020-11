Bisher wird die höhere Bildwiederholrate nur in manchen Bereichen wie den Menüs unterstützt, der Rest läuft mit 72 Hertz. Nutzer von Rhythmus-Spielen wie Fit XR (ehemals Box VR) kennen den Effekt, dass sich schnell bewegende Dinge wie die zum Spieler düsenden Kugeln mit nur 72 Bildern pro Sekunde ein wenig "ruckelig" wirken können. Zudem sinkt durch ein allgemein flüssigeres Erlebnis auch das Risiko von VR-Übelkeit ein wenig.

Facebooks Andrew ‘Boz’ Bosworth hat ein Herz für höhere Bildraten: Der "Vice President of Augmented and Virtual Reality" berichtete in einer AMA-Fragestunde auf Instagram via Uploadvr.com ), dass das VR-Headset Oculus Quest 2 schon "früher als ihr denkt" den nachgereichten 90-Hertz-Modus bekommen soll. Ein genaues Datum wurde aber erneut nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Six Steps to a Successful VR Launch at Work