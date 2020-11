Oculus Quest 2: 90-Hz-Update verfügbar

Facebook hat die Systemsoftware v23 für Oculus Quest 2 veröffentlicht. Das Update umfasst eine native 90-Hz-Option für alle Programme und den neuen Fitnesstracker "Oculus Move". Die Möglichkeit, Apps für andere zu kaufen und zu verschenken, soll im Laufe dieses Monats eingeführt. Oculus Link hat ebenfalls die Beta-Version verlassen und soll auch 90 Hz unterstützen.Bisher nutzte Oculus Quest 2 lediglich die 90-Hz-Bildwiederholrate im Home-Bereich und bei Anwendungen wie den Oculus Browser, aber nicht generell für Spiele. "Ab heute wird die gesamte Systemsoftware, einschließlich Home, Guardian und Passthrough, standardmäßig mit 90 Hz laufen und wir erlauben es Entwicklern, mit der Auslieferung von Quest-Titeln mit nativer 90-Hz-Unterstützung zu beginnen", heißt es im Oculus-Blog . Die 90 Hz wird man "bald" in Superhot, Echo VR, Beat Saber, Vacation Simulator, Job Simulator, Racket: Nx und Space Pirate Trainer verwenden können, sofern die Spiele mit entsprechenden Updates versorgt wurden.Letztes aktuelles Video: Six Steps to a Successful VR Launch at Work