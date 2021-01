Oculus Quest 2: Übertraf nach knapp sieben Wochen monatlich aktive Nutzerzahl der Quest 1

Facebook freut sich in einem Neujahrspost auf seinem Technikportal über den Erfolg des hauseigenen VR-Systems Oculus Quest 2 . Bereits nach weniger als sieben Wochen habe das Allround-Gerät die Zahl monatlich aktiver Nutzer der Quest 1 im selben Zeitraum übertroffen, so "Head of Facebook Reality Labs" Andrew Bosworth.Genaue Nutzer- oder Verkaufszahlen zur Oculus Quest 2 gibt es trotzdem erneut nicht. Der offizielle Start könnte sich in Deutschland übrigens weiter verzögern ( mehr dazu hier ). Das Bundeskartellamt hatte gegenüber Mixed.de bestätigt, dass Facebooks Verhandlung mit dem Bundeskartellamt in den März verlegt worden sei. Diese Verhandlung sei vermutlich ursächlich für den Verkausstopp, den sich Facebook selbst für seine Oculus-Hardware auferlegt hat.