Oculus Quest 2: Facebook deutet 120-Hertz-Update an

Erst im November wurde die Refresh-Rate der Oculus Quest 2 per Patch von 72 auf 90 Hertz aufgebohrt - zumindest wenn man sich per Menü dafür entscheidet und die Software es unterstützt. In einer Instagram-Fragestunde ( via Roadtovr.com ) deutete Andrew "Boz" Bosworth (Vicepräsident der Facebook Reality Labs) am Wochenende an, dass das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein könnte.Als ein Nutzer fragte, ob das eigenständige VR-System auch ein Update zu 120 Hertz bekommen könnte, habe Bosworth mit "Daumen hoch" geantwortet.Für das verbaute Display dürfte das kein Problem darstellen. Doch selbst der moderne XR2-Chip der Quest 2 würde dann einiges an Leistung aufbringen müssen, um die hohen Bildraten zu bedienen (alternativ wäre vermutlich auch Reprojection von 60 auf 120 Bilder möglich - also mit Zwischenbildberechnungen, wie es bereits bei PSVR gängig ist).Selbst an modernen Spiele-PCs reizen einige Besitzer der Valve Index bekanntlich nicht die maximale Refreshrate (dort 144 Hertz) aus, um die Performance zu optimieren. Andererseits würde solch ein Quest-2-Update Facebooks Headset auch für PC-Spieler interessanter machen, die es per Link-Kabel an ihrem Rechner betreiben wollen.