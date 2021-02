Oculus Quest 2: Streaming vom PC per "Virtual Desktop"-App aus dem offiziellen Store wieder möglich

Nutzer der App Virtual Desktop können endlich wieder einfach zum Exemplar im offiziellen Quest-Store greifen: Wie Roadtovr.com berichtet, besitzt das Programm neuerdings wieder die Funktion, VR-Titel vom Spiele-PC drahtlos auf die mobile Oculus Quest 2 zu streamen - was u.a. auch mit SteamVR-Titeln funktioniert.Zwischenzeitlich sah sich Entwickler "Virtual Desktop, Inc." dazu gezwungen, die von vielen genutzte Streaming-Funktion aus der offiziellen Fassung zu streichen, da Facebook sie aufgrund von "Richtlinienverstößen" verboten hatte. Dadurch mussten Nutzer für die Funk-Übertragung von PC-Spielen einen umständlicheren Weg gehen und sich per Sideloading eine weitere Version des Programms aus dem "Sidequest"-Store besorgen.Ein Grund fürs Verbot war vermutlich, dass Facebook selbst an einer entsprechenden Drahtlos-Unterstützung von Rift-Spielen arbeitete, die laut Oculus-Berater John Carmack aber gar nicht so leicht latenzfrei umzusetzen sei. Mittlerweile hat Facebook seine strenge Haltung offensichtlich geändert, so dass das unkomplizierte (aber nicht bei jedem verzögerungsfreie) Streaming per Virtual Desktop erneut mit der Standard-App erlaubt ist.Letztes aktuelles Video: Six Steps to a Successful VR Launch at Work