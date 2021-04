Oculus Quest 2: Update mit "Air Link" ermöglicht drahtloses Spielen am PC und 120 Hertz

Die drahtlose "Air Link"-Funktion wird im Update v28 vorerst als Experimentelles Feature ausgeliefert, an dem die Performance und Kompatibilität noch weiter verbessert werden soll. Oculus-Berater John Carmack etwa zeigte sich lange skeptisch gegenüber einer zu frühen Veröffentlichung, da ein fehlerfreier Betrieb mit den nötigen niedrigen Latenzen So lassen sich PC-VR-Spiele wie Half-Life: Alyx also ohne störendes Kabel auf der mobilen Oculus Quest 2 nutzen (mit einer hochwertigen USB-Verbindung funktionierte das bereits vorher verkabelt). Käufer der Dritthersteller-App Virtual Desktop nutzen das drahtlose Spielen bereits seit längerem, doch im Rahmen des Updates wird die Funktion auch von Haus aus möglich, ohne eine Fremdhersteller-App zu nutzen.Die drahtlose "Air Link"-Funktion wird im Update v28 vorerst als Experimentelles Feature ausgeliefert, an dem die Performance und Kompatibilität noch weiter verbessert werden soll. Oculus-Berater John Carmack etwa zeigte sich lange skeptisch gegenüber einer zu frühen Veröffentlichung, da ein fehlerfreier Betrieb mit den nötigen niedrigen Latenzen gar nicht so leicht zu erreichen sei



Voraussetzung ist die Nutzung eines 5Ghz-Netzwerks mit einem per Ethernet-Kabel am PC angeschlossenen Router, der die Standards AC oder AX unterstützt. Zusätzlich muss der Spiele-PC die



"Als nächstes navigiert ihr zu Settings -> Beta in der PC-App und aktiviert den "Air Link" per Toggle-Schalter. Dann setzt ihr euer Quest-2-Headset auf, navigiert zu Settings -> Experimental und aktiviert Air Link. Um Air Link auszuschalten und wieder ein USB-C-Kabel zu nutzen, müsst ihr Air Link von der Experimental-Schaltfläche aus deaktivieren."



Feedback lässt sich



Wer jetzt Hals über Kopf zur Quest 2 rennt, um das Update zu laden, sollte bedenken, dass es "graduell" ausgeliefert wird. Facebok ist berüchtigt dafür, seine Updates mit großen Zeitunterschieden auszurollen: Bei manchen Nutzern könnte es sofort verfügbar sein, bei anderen vielleicht sogar erst in zwei Wochen. Einfluss auf den Zeitpunkt kann der Nutzer kaum nehmen (außer evtl. das Headset ab und zu testweise neu zu starten).



Ebenfalls für Freude sorgen dürfte im Update v28 die Freischaltung der 120-Hertz-Unterstützung auf der Oculus Quest 2. Schon im vergangenen Jahr wurde der Bildaufbau von 72 Hertz auf (mögliche) 90 Hertz angehoben (es gab z.B. entsprechende 90Hz-Updates für Echo VR, Vacation Simulator, Racket: Nx,



Entwickler könnten bald damit beginnen, Apps im Oculus Store auszuliefern, die nativ auf 120 Hertz laufen. Vorerst könnten Besitzer der Quest 2 die entsprechende Einstellung lediglich aktivieren - also ohne schon Software damit zu nutzen. Sobald unterstützte Spiele erscheinen, sollen diese dann aber gleich mit der hohen Bildwiederholfrequenz laufen. Vor allem blitzschnelle Musik- und Sportspiele wie



Die Quest 2 bekommt mit dem aktuellen Update zusätzlich die Möglichkeit, Logitechs Bluetooth-Keyboard K830 in den virtuellen Raum einzubinden - so dass man danach offenbar auch in der virtuellen Welt auf dem echten Keyboard tippen kann. Die Oculus Quest 1 wird diesmal hingegen recht stiefmütterlich behandelt: Sie bekommt lediglich die Neuerung, einen physischen Schreibtisch in die virtuelle Welt einzubinden (so dass man sich etwa davor setzen kann oder nicht versehentlich dagegen stößt). Die Schreibtisch-Anbindung wird auch für Quest-2-Nutzer verfügbar gemacht.



Vor rund anderthalb Jahren hat Facebook erstmals verraten , dass das Unternehmen an einer Lösung forscht, die Quest drahtlos mit dem PC zu verbinden. Dieser Tage wird die Funktion offiziell Wirklichkeit, allerdings nur mit der Oculus Quest 2 : Das "v28 Software Update" ermöglicht die drahtlose Verbindung des aktuellen VR-Headsets zu einem Router am Spiele-PC. Facebook nennt das im Oculus-Blog angekündigte Feature "Air Link".Letztes aktuelles Video: Six Steps to a Successful VR Launch at Work