Oculus Quest 2: Ist aus europäischen Amazon-Stores verschwunden

Wer am Wochenende in europäischen Amazon-Stores nach Angeboten zum VR-System Oculus Quest 2 stöberte, den erwartete ein ungewohntes Bild, da das Gerät dort nicht auzufinden war. In Deutschland brachte Facebook sein System aufgrund rechtlicher Probleme und diverser Verfahren bekanntlich gar nicht erst auf den Markt ( mehr dazu hier ).Doch die europäischen Amazon-Stores entwickelten sich in Deutschland zu einer beliebten, relativ unkomplizierten Import-Quelle für das Gerät. Seit spätestens Freitag sind die entsprechenden Angebote des Geräts aber nicht mehr vorhanden. Bei einer heutigen Suche in den lokalen Stores von Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden und Polen stießen wir beim Suchbegriff "Oculus Quest 2" nach wie vor nur auf Zubehör wie etwa den Eyglo Headstrap für Oculus Quest 2 zum Test ).Auch im mittlerweile aus der EU ausgetretenen Vereinigten Königreich fehlt die entsprechende Shop-Seite. Im US-Store ist dagegen alles beim Alten und die Oculus Quest 2 ist normal erhältlich. Bei manch einem Kaufinteressenten könnte das plötzliche Verschwinden aus den europäischen Amazon-Stores natürlich für Nervosität sorgen, da im März zumindest im Fall Facebook vs. Deutschland verkündet wurde , dass eines der Verfahren in die Hände des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gelegt wurde.Gegenüber Uploadvr.com habe ein Facebook-Sprecher allerdings bestätigt, dass Amazon derzeit damit beschäftigt sei, "das Problem zu beheben", und die Seite solle "bald wieder online sein". Falls es Neuigkeiten zum Thema seitens Amazon gibt, werden wir euch auf dem Laufenden halten.Letztes aktuelles Video: NewsTalk Alles für die Quest 2 ohne Rücksicht