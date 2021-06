Oculus Quest 2: Gerücht: "Quest Pro" bekommt Augen- und Gesichts-Tracking

Screenshot - Oculus Quest 2 (OculusQuest, VirtualReality)

Es gibt weitere Gerüchte zu Facebooks möglichem VR-System "Quest Pro". Nach Andrew Bosworths Andeutungen zu einem geplanten Pro-Modell der Oculus Quest 2 und nach Mark Zuckerbergs Andeutungen zu Gesichts- und Augen-Sensoren heizt mittlerweile ein Dataminer die Gerüchteküche an. Wie Mixed.de berichtet, hat Reddit-Nutzer "Basti564" den Code des System-Updates 29.0 genauer unter die Lupe genommen und dabei schon Hinweise auf die Implementierung von Augen- und Gesichts-Tracking entdeckt:Dieser Reddit-Nutzer habe bereits im März ein neues Guardian-Feature entdeckt, dank welchem Facebooks VR-System in Echtzeit Personen oder Haustiere erkennt, die in den Spielbereich laufen. Basti564 sei auch im Update 29.0 über noch mehr interessante Details gestolpert, darunter eine Unterstützung für mehrere Fenster des Oculus-Browsers und ein Einstellungs-Menü gegen Probleme bei Farbenblindheit.Letztes aktuelles Video: NewsTalk Alles für die Quest 2 ohne Rücksicht