Oculus Quest 2: Kommendes System-Update soll 15 x 15 Meter Spielfläche ermöglichen

Der VR-Primus Facebook setzt auch beim Spielfeld auf Größe: Das System-Update v30 für die Oculus Quest 2 soll laut Uploadvr.com "bald" Spielfelder von 15 mal 15 Metern ermöglichen - was eine Maximal-Fläche von üppigen 225 Quadratmetern umfasst. Damit läge man sogar vor Valves aktuellen Tracking-Stationen mit Lighthouse 2.0, die im Standard-Aufbau "lediglich" maximal zehn mal zehn Meter erfassen.Facebook habe die geplante Neuerung gegenüber dem Magazin bestätigt: "Wir erwarten, dass dies einer Vielzahl von Apps, die mehr Platz und Bewegung in VR benötigen, zugute kommt", so ein Sprecher in einer Mail ans Magazin.Die Unterstützung von "Shared Space" - also, dass z.B. zwei Spieler gleichzeitig im selben Spielfeld herumlaufen - sei aber momentan nicht geplant: "Wir haben derzeit keine Pläne, Co-Location-AIPs für Quest einzuführen", so Facebook auf Uploadvr.com. Passend dazu erwähnen übrigens auch die Entwickler des vermutlich spannendsten Roomscale-Projekts Space Pirate Arena auf der offiziellen Website , dass "Co-Location" nicht offiziell von Oculus empfohlen werde. Es könne schließlich zu Kollisionen kommen.Trotzdem scheint dies in den Shooter-Duellen des Spiels möglich zu sein: "Es gibt zwei Wege, Space Pirate Arena zu spielen, und Co-Location ist unsere bevorzugte Art." Die Alternative ist, zu zweit in zwei Feldern nebeneinander zu spielen, z.B. auf zwei Hälften eines Tennis-Courts. So rennen beide Spieler durch ein gleich aufgebautes virtuelles Labyrinth im Lasertag-Stil, ohne real aufeinander prallen zu können. Mehr Infos zum Spielprinzip gibt es hier Letztes aktuelles Video: NewsTalk Alles für die Quest 2 ohne Rücksicht