Oculus Quest 2: Neue Fingertracking-Abenteuer mit magischer Festung und Basketbällen in Arbeit

Wer am Fingertracking der VR-Systeme Oculus Quest oder Oculus Quest 2 interessiert ist, dürfte sich über zwei Neuankündigungen im Rahmen des Upload VR Showcase 2021 freuen: In Da Hoop von Realcast versetzt den Spieler in eine klassische mechanische Spielhalle vor einen Basketball-Automaten.Da keine Controller genutzt werden, führt man mit den Händen möglichst authentische Wurfbewegungen aus. Der Release ist im Jahresverlauf 2022 geplant, auch für PC-VR und PlayStation VR.Waltz of the Wizard: Natural Magic von Aldin Dynamics hingegen startet schon am 6. Juli für Quest (und auch für SteamVR). Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Fassung des virtuellen Zauberer-Workshops Waltz of the Wizard, der mit der neuen, teureren Version ersetzt wird. Gründe dafür sind ein dynamischeres Magie-System sowie große neue Areale, darunter eine Festung mit allerlei angriffslustigen Gegnern. Auf Facebooks Systemen lässt sich all das wahlweise nur mit den Händen bestreiten.